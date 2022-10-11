世間有她｜與馮德倫18年後再合作 鄭秀文體驗職場媽媽辛酸

由鄭秀文、馮德倫、周迅、易祥千璽等領銜主演的電影《世間有她》將於11月10日上映。電影從女性角度出發，將女性面對疫情爆發期間的遭遇，及與家人和伴侶相處關係的改變於鏡頭下細膩展現。當中，由張艾嘉擔任導演的香港故事部分，更邀請鄭秀文及馮德倫合演夫妻，鄭秀文(Sammi)飾演母親角色，並體驗職場媽媽的辛酸事。



Sammi馮德倫再合作

Sammi及馮德倫繼2004年《魔幻廚房》短暫合作2天後，於電影《世間有她》再次合作並首次飾演夫妻的角色。《世間有她》中的香港故事部分，由Sammi飾演的梁靜思為職場母親，與馮德倫飾演的何達仁組織家庭，一度放棄事業，由馮德倫賺錢養家。直到孩子長大上學後，她重新實現做攝影師的夢想，可惜沒辦法獲得丈夫的支持，兩人因家庭事業的看法不同，感情陷入僵局。疫情期間，兒子被丈夫帶到海邊玩時冷到感冒，令梁静思非常緊張，擔心兒子會患上COVID-19。