世間有她｜與馮德倫18年後再合作 鄭秀文體驗職場媽媽辛酸

由鄭秀文、馮德倫、周迅、易祥千璽等領銜主演的電影《世間有她》將於11月10日上映。電影從女性角度出發，將女性面對疫情爆發期間的遭遇，及與家人和伴侶相處關係的改變於鏡頭下細膩展現。當中，由張艾嘉擔任導演的香港故事部分，更邀請鄭秀文及馮德倫合演夫妻，鄭秀文(Sammi)飾演母親角色，並體驗職場媽媽的辛酸事。
Sammi馮德倫再合作
Sammi及馮德倫繼2004年《魔幻廚房》短暫合作2天後，於電影《世間有她》再次合作並首次飾演夫妻的角色。《世間有她》中的香港故事部分，由Sammi飾演的梁靜思為職場母親，與馮德倫飾演的何達仁組織家庭，一度放棄事業，由馮德倫賺錢養家。直到孩子長大上學後，她重新實現做攝影師的夢想，可惜沒辦法獲得丈夫的支持，兩人因家庭事業的看法不同，感情陷入僵局。疫情期間，兒子被丈夫帶到海邊玩時冷到感冒，令梁静思非常緊張，擔心兒子會患上COVID-19。
鄭秀文演阿媽好興奮
Sammi對飾演母親的角色表示興奮：「這次在《世間有她》中擔任兩個孩子的媽媽，對我來說非常有挑戰性，我也從角色中深深明白擔任職場媽媽的感受，一方面很想為自己喜愛的事業打拼，一方面又很擔心會否忽略對孩子的照顧及減少了打理家庭的時間。」Sammi說參與《世間有她》的拍攝更讓她了解一般大眾面對疫情的日常，因為電影中的她更會跟街坊一同在超級市場搶購防疫物資。
此外，Sammi還為電影演唱插曲—《對不起，我忘了我愛你》，歌曲由張艾嘉導演親自填詞，馮德倫亦有參與演唱，歌詞描寫的是情侶、夫妻長期相處後，慢慢的只看到自己，忽略了對方，並忘記當初給對方的愛和承諾。