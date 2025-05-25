丘亞葵稱龍婷「Hello Kiss」事件已過去 被指搭2蚊車唔覺有問題

丘亞葵昨日(24日)現身尖沙咀出席《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》記者會。他表示今次由盧國沾3月離世後，對方的女兒希望做一點事紀念爸爸，大家在3月底4月初計劃籌備，剛巧入紙申請紅館場地，又有6月這個檔期，一切如此順利，相信都是天意。

他表示在如此短時間去找歌手，他稱的確有些難度，因為有些歌手自身問題未能出席，而且有些藝人工作很忙，要一齊夾到檔期是非常困難。他稱因為參與的歌手頗多，所以在編排上亦有難度，但會盡力去做。他感謝各位出心出力幫忙。他透露盧國沾當年昏迷時，是靠《今生無悔》的主題曲醒來，自己想找當年的原唱王傑上台，但聯絡不到對方，於是找溫兆倫。他指對方是《今生無悔》的男主角，這套電視劇當時播出很大迴響，所以能找他演唱是很有意思，加上《今生無悔》是盧國沾最後一首作品。

丘亞葵今次是龍婷「Hello Kiss」事件發生後，首次見傳媒，他稱事件已經過去，「唔講啦！(自己會否小心啲？)我不嬲都好小心。」並指大家如有留意他過去40年，大家會明白他的為人。

早前丘亞葵被拍到用2蚊坐巴士，他稱當日自己是揸車去尖沙咀出席飲宴，但自己因為在宴會上喝了酒，於是乘搭巴士回沙田。他說︰「當日朋友教我去搭幾多號，我用個手機睇下巴士幾點到，原來2蚊都係犯罪，而家先知。我唔明白點解係咪兩蚊就反映個人淪落，又或者悲慘呢？如果嗰日我飲咗酒，被人影到我揸車又點呢？」

他稱很久沒有坐巴士，但間中會坐港鐵，並稱是政府給予的福利，自己只是好好善用。由於報道指他人財兩失愁爆逼巴士，他表示自己是從朋友口中得知，個人而言沒有特別感受，「喺娛樂圈黑都可以寫到白。」