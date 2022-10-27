中共二十大｜甄子丹創作電影要讓中國人充滿自信 為年青人帶來正面思想

甄子丹自小在美國長大，他曾在訪問中提及自己從小都有一夥強大的民族心，早年已把美國籍退回，現在是百分百中籍，中國香港人。他亦指現時接拍外國電影，必須要尊敬中國人和中國文化，如不達到這兩個要求，他一定不會跟對方合作。

日子他在官媒製作的特別專題《時代呼喚著我們》稱，大家要一起努力把中國電影文化推向世界，認為中國有很多故事值得大家去說，並以《葉問》電影系列舉例說︰「葉問就是一個可愛、可信的中國形象，他是一個有血有肉的普通人，有普通人的悲歡喜樂，為國家和人民，他成為英雄。」他表示自己正在創作類似的角色，希望給年青人有正面的帶領作用，讓中國人充滿文化自信。他續說︰「未來在習近平總書記為核心的新一屆黨中央領導班子的帶領下，中國電影一定可以迎來新時代。」