中共二十大｜章子怡執導電影感受國家偉大︰認真地學習總書記的要求

中共二十大上周六閉幕，有不少Twitter用戶最近轉發章子怡受訪的片段，片長約一分鐘，這條訪問片段來自官媒製作的特別專題《時代呼喚著我們》，內容關於娛樂圈如何實踐「中國新時代特色社會主義」，並請來章子怡、甄子丹、杜江、劉燁、佟大為等中國著名影星分享如何說好中國故事。 《時代呼喚著我們》中多位藝人表示，很開心近年能接拍不少愛國電影，並承諾未來會跟黨中央領導的部署，精益求精的搞創作，拍多些以人民為中心，說好中國故事的電影。

章子怡︰未來 按總書記的指示 章子怡在訪問中說︰「習總書記在二十大報告中指出，推進文化自信自強，鑄就社會主義文化新輝煌，要滿足人民日益增長的精神文化需求，而且要不斷提高國家軟實力和中華文化影響力，這一切都進一步指明了社會主義文化發展的方向，作為一名文藝工作者，我也是非常認真地學習、領會了總書記的要求。回顧對照這幾年的工作實踐，特別是導演電影《我和我的父輩》，致敬航天精神的學習經歷，使我深受教育，也倍感鼓舞，這也進一步明確了我來日努力和奮鬥的方向。」她亦憑此片於第35屆東京國際電影節中國電影週中舉行的金鶴獎，獲得最佳女主角及最佳新銳導演。 章子怡最後說到在未來也會按總書記的指示，堅持以人民為中心的創作導向，堅守中華文化立場，向世界講好中國故事，傳播好中國聲音。