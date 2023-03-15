中國乒乓之絕地反擊｜鄧超自導自演：相信相信的力量

由鄧超及俞白眉執導、鄧超主演的《中國乒乓之絕地反擊》，將於明日(16日)在香港上映，鄧超特別接受香港傳媒訪問，分享拍攝該片時的點滴。 問：將中國乒乓球壇的真實歷史故事拍成電影，當中有甚麼困難之處？ 鄧超：其實劇本籌備階段就磨了很久，劇本做了5年，期間遇上很多困難，甚至期間有一次覺得不做這個故事了，太難了。我和大家的認知是一個水平線的，就是乒乓小白（編按：對乒乓球認知有限的意思）。為數不多的乒乓記憶，就是在小學時候搶那個石球台，如果不是這個專案，我也不知道中國乒乓有低迷的時候，有這段故事。等故事確定了，新的難點又來了：球怎麼拍？很多競技體育是可以進攻的，大開大合的，但乒乓就是一張枱、一個小球，通過球的互動定輸贏。那我們就得找教練，我們有前國家隊的，以及俱樂部教練，來自五湖四海的18個教練。越進入越覺得自己無知，剛開始時覺得自己平時也運動，也打籃球，協調性也不錯，應該可以。我回看自己的變化，就覺得自己剛開始是笨拙得和提線木偶一樣。教練說你先練球感，把球先打明白。

盼給觀眾送上力量 問：你最希望觀眾看到這部電影的哪些價值觀與意義？ 鄧超：雖然這是一部講乒乓的體育電影，但其實更重要的是，這是一個講人的故事，講的是我們怎麼面對低谷。其實我們更希望能通過這個乒乓故事，給觀眾送上一點力量，能堅定地去相信，這件事本身就已經非常有勇氣非常不容易了。我們都經歷了很不一樣的三年，希望觀眾能在看完電影之後，有重新去拼、去堅定信仰的能量。就像拍這個電影的過程中，我們也遇到許多困難的時候，我們最經常說的話，就是你演的角色都做到了，你還怕甚麼？相信相信的力量，去相信、去享受我們所熱愛的一切。

國手到場指導演員 問：幾位角色原型人物馬文革、孔令輝及劉國梁等來探班並指導演員，你心情如何？他們可有提供甚麼意見，或是甚麼話令你與俞白眉最感到窩心？ 鄧超：其實非常誠惶誠恐，都是故事裡的原型來探班，很緊張有哪些細節做得不夠到位。但是幾位指導經常給我們很多建議，幫我們把那個世界一點一點搭建起來，像馬指導就經常告訴我們哪個球當年是怎麼發的，哪個場景怎麼跳更接近當年的實際情況，真的非常非常感謝他們！ 問：體育精神中的拼搏、在低谷中不放棄，以及要有逆境自強的堅持，你個人經歷上，有哪段時間與此相似？如何熬過來？ 鄧超：其實不只是我，每個人生活中都有不順或低谷的時候。這時候我們需要跟自己進行一場對話，我為甚麼要堅持做這個事？我的初衷是甚麼？我是不是真的熱愛這件事？就像我是真的喜歡電影，喜歡好的故事，喜歡在不同類型上和大家握手擁抱。拍的過程我們真的很快樂，每一天都很開心，拍到一個好的鏡頭，拍了一場好戲，剪出一場好戲。

不敢找孫儷演出 問：當日太太孫儷自薦擔任女主角，你一開始沒同意，孫儷指你的反對是對她的演技不認可，究竟甚麼原因令你猶豫？ 鄧超：其實這部電影前期在選角籌備的時候，我第一時間是不敢找孫老師的，這麼一個群像戲，情況這麼複雜，我就一直在猶豫，直到有一天孫老師看完劇本，隨口問了我一句：「你那電影怎麼樣了？誰演他夫人啊？」我可能也是過於實在的回答她：「還得大家商量一下。」孫老師開玩笑的直接回了我一句：「你還遲疑？那我不考慮了。」後來我們開會，原型的夫人指定特別希望這個角色能由孫老師出演，於是我又回頭去找孫老師，強烈邀請孫老師出演，孫老師也很喜歡這個劇本，揶揄了我幾句就放了我一馬。 問：你是影帝，太太孫儷是視后，這電影是你們相隔許多年再合作，感覺如何？ 鄧超：感覺非常好，本身就有默契在，而且孫老師的表演一直都非常精準和完美，加上這個人物我們也是取材於乒乓球界的一些真實人物和故事，當時我們找了一些真正的運動員家屬請教，他們都說孫老師和角色很合適，也有很多共同點，好像冥冥之中就得是她來出演。上海話對她來講就很熟悉了，而且王盈她本身也是一個講吳語的人物，在片場都是她根據人物性格發揮出來這些精采台詞。