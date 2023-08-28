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娛樂
2023-08-28 11:00:52

中國好聲音黑幕｜傳女學員狂砸3000萬買冠軍 網民認為張碧晨單依純最可疑

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《中國好聲音》黑幕愈傳愈盛，有指冠軍是用錢買來的。

《中國好聲音》黑幕愈傳愈盛，有指冠軍是用錢買來的。

記者黃玉婷／綜合報導

李玟CoCo生前控訴《中國好聲音》欺凌錄音流出，令《中國好聲音》黑幕風波延燒數日，浙江衛視宣布節目暫停播出，不料，又傳出曾有女選手花3千萬人民幣（約3,239萬港元）買冠軍，當中2名歌手因背景等原因遭網民網定。

單依純被懷疑課金買中國好聲音冠軍。（單依純微博） 單依純被懷疑課金買中國好聲音冠軍。（單依純微博） 張碧晨被懷疑課金買中國好聲音冠軍。（單依純微博） 張碧晨被懷疑課金買中國好聲音冠軍。（單依純微博）

中國好聲音黑幕｜張碧晨單依純有資金支援

網上一名博客自稱是《中國好聲音》的前製片人，爆料歷屆5名冠軍當中，有1名選手豪砸3千萬人民幣買冠軍，並且列出2點提示，指出該冠軍是女選手，還是大眾都很熟悉名字。大批網友便據提示找人，並認為有2名可疑女選手，分別是張碧晨及單依純。

根據網友分析，《中國好聲音》歷屆共誕生5名女選手成冠軍，分別是張碧晨、邢晗銘、單依純、伍珂玥及梁玉英，並進一步鎖定張碧晨、單依純，認為2人最有可能花錢買冠軍；指出張碧晨參賽前就是職業歌手，且有強大資金支持，單依純則是公認富二代，並認為其他3位女冠軍沒有能力出資巨額課金。至截稿為止，2人皆沒有做出回應。

李玟離世後，遭霸凌短片與錄音流出，引發《好聲音》醜聞風波。 網上曾流出李玟生前跟《中國好聲音》導演理論的影片。 當時李玟痛得坐在地下，但仍為王澤鵬完成合唱部份。 當時的李玟因站不穩而坐在地上，製作組利用剪接營造雙方同台合唱的畫面。

事實上，先前李玟抗議的錄音瘋傳後，《中國好聲音》節目組曾發出聲明否認，隨後當時的影片也被流出，黑幕事件更是連環爆，讓網友更加不滿，紛紛發起抵制，並要節目組出面說明；而浙江衛視最終在25日，正式宣布《中國好聲音》暫停播出。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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