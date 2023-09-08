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娛樂
2023-09-08 15:45:13

中國好聲音｜受訪剖白為李玟發聲　甄妮：反正我退隱10年了　我不講誰講

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李玟（左）與甄妮。

記者吳亭頤／綜合報道

天后甄妮在好友李玟逝世後，不斷為其發聲，近日她上陳文茜廣播節目《文茜的異想世界》透露當初答應擔任李玟扶靈人的內幕。

甄妮表示，當初李玟過世時，她在香港聚會接到噩耗，後來李玟姊姊、媽媽致電問她「可願意扶靈」以及告別禮當天能否致詞，她立刻答應，更強調不需要準備講稿，只要先行通知時間地點：「我連半點都沒有考慮，我這輩子連我自己親人都沒有扶過，我同意。」

「連我自己親人都沒有扶過」

甄妮透露，告別禮結束後就沒和李玟家人聯絡，後來聽到李玟在節目上遭欺負的音檔，氣得跳出來為她發聲，揚言討回公道：「我看到CoCo被欺負，千真萬確，有這麼大的證據，我是明眼人，我只為這兩條錄音、錄影帶發聲，我為CoCo。」

節目副導被指欺淩李玟

她也直呼自己已退休10年，這次豁出去了：「我反正已經退休、退隱江湖10年了，10年了，不是小數目耶！所以我不講誰講呢？」

事實上，《中國好聲音》節目女副導柳驪日前被爆出在錄節目時欺淩李玟，而浙江衛視8月25日宣布該節目暫停播出，對此甄妮則在Facebook激動寫下：「我大哭哭哭哭哭哭哭，是你們的功勞，正義之聲萬歲，不能騙我喔」、「謝謝各位內地的老師們替她爭取正義。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

甄妮坦言沒結果，她就不能停。 中國好聲音｜甄妮替李玟發聲 大爆狂接騷擾電話 甄妮狙擊《中國好聲音》實在不遺餘力。 甄妮為《中國好聲音》停播激動大哭「正義之聲萬歲」 。 甄妮發火鬧爆《中國好聲音》 甄妮發火鬧爆《中國好聲音》 甄妮發火鬧爆《中國好聲音》
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