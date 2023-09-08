中國好聲音｜受訪剖白為李玟發聲　甄妮：反正我退隱10年了　我不講誰講

記者吳亭頤／綜合報道

天后甄妮在好友李玟逝世後，不斷為其發聲，近日她上陳文茜廣播節目《文茜的異想世界》透露當初答應擔任李玟扶靈人的內幕。

甄妮表示，當初李玟過世時，她在香港聚會接到噩耗，後來李玟姊姊、媽媽致電問她「可願意扶靈」以及告別禮當天能否致詞，她立刻答應，更強調不需要準備講稿，只要先行通知時間地點：「我連半點都沒有考慮，我這輩子連我自己親人都沒有扶過，我同意。」

「連我自己親人都沒有扶過」

甄妮透露，告別禮結束後就沒和李玟家人聯絡，後來聽到李玟在節目上遭欺負的音檔，氣得跳出來為她發聲，揚言討回公道：「我看到CoCo被欺負，千真萬確，有這麼大的證據，我是明眼人，我只為這兩條錄音、錄影帶發聲，我為CoCo。」