中國銀行「理財 TrendyToo」新任品牌大使 姚焯菲教授GenZ創業 網絡防騙及理財

Chantel從中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文手上接過證書，正式成為中銀香港「理財TrendyToo」品牌大使，她在活動中換上更車長造型制服，擔任「TrendyToo 理財新手綫」一日車長，Chantel稱：「我其實跟不少年輕人一樣，是一個理財新手，見很多不同類型理財及投資產品，實在不知道從何入手。『理財TrendyToo』透過今次活動為大家帶來一系列『輕』理財知識以及防騙小貼士，正好幫助我們這群Z世代年輕人，由基礎知識開始，去逐一學好理財！」

中國銀行(香港)的「理財 TrendyToo」宣布，一連三日假中環街市舉辦「TrendyToo理財新手綫財智講座暨玩創市集嘉年華」，推廣理財防騙教育及創意文化，更請來人氣偶像姚焯菲(Chantel)擔任品牌大使，為活動揭幕。

Chantel年紀輕輕，就創立自家品牌C2做老闆，極為謙虛的她稱：「除了擔任中銀香港『理財TrendyToo』品牌大使外，今日還有個特殊身份。很榮幸獲大會邀請，在創意市集設攤位，售賣自家品牌C2的商品。」Chantel認為年輕人創業有一大優勢，就是不怕失敗，勇於向前，但提醒大家有勇亦要有謀，「就算有完美創業意念，亦需學懂如何管理資金、有效分配資源等，都需要有一定的理財規劃知識，所以說到底愈早學習理財愈有優勢。希望大家可以由今日起至星期六，來中環街市齊齊支持我和一眾本地品牌及創意小店，為具有創意的香港年輕人打打氣。」

Chantel在今次中銀香港「TrendyToo 理財新手綫財智講座暨玩創市集嘉年華」活動中，擔任其中一場財智講座的嘉賓，與網絡安全專家一同向現場觀眾分享網絡安全的重要性，以及分享避免墮入網絡騙案的小貼士。明天的活動中，更會請來樂隊人氣樂隊ROVER作現場音樂表演。

TrendyToo客戶有機會贏取iPhone大獎

中銀香港特別於現場推出扭蛋活動。凡完成所有「TrendyToo 理財新手綫」攤位遊戲或於市集內使用BoC Pay+或中銀信用卡消費，即可獲得一次扭蛋機會，完成兩項任務更可享兩次機會，最高可贏取$100 BoC Pay+現金券。「理財 TrendyToo」客戶還可額外獲得一次「扭蛋」機會，贏取高達$150 BoC Pay+現金券，更有機會贏取全新iPhone，萬勿錯過！