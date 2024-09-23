中大助教疑虐殺雪橇「胖虎」 馬浚偉收過萬簽署要求中大嚴正交代

一隻曾經被棄養和多次被退回的阿拉斯加雪橇犬「胖虎」，在深圳被一對領養人用繩套住頸，再用吸塵器將其暴打致死，事件在網上引起廣泛關注。有網民發現虐狗情侶懷疑為香港中文大學一名助教及該系一名博士生。 馬浚偉日前在社交平台發表了嚴正聲明及發起聯署行動，要求香港中文大學及相關政府部門，對事件進行嚴肅跟進。截至昨日，馬浚偉的社交平台已經收集了超過一萬名市民的簽名，當中不乏名人、電台主持及政界人士，大家誓言為「胖虎」討回公道。

馬浚偉發動簽署行動已第9日，但中大方面依然沒有任何行動，馬浚偉前日（21日）再拍片跟進事件，促請有關方面嚴正交代。馬浚偉在影片中透露其4個社交平台已收集到超過一萬份網民簽名，事件亦引起了社會各界的廣泛關注。而該片點擊量到今日(23）已接近13萬，過千名網民支持及感謝馬浚偉不放棄為胖虎討回公道。香港愛護動物協會會長傅明憲、多位政界人士，包括立法會議員柯創盛、何敬康、陳凱欣、身兼中大校董成員鄧家彪、西貢區議會西貢及坑口選區區議員方國珊，以及新城廣播《傾心‧傾城》節目的主持人素黑也表達了支持，均對此事表示高度關注，並承諾將持續跟進。

香港愛護動物協會官方網頁在社交平台更轉發馬浚偉的影片及發文，感謝他對事件的關注，認為事件反映出教育大眾做個負責任的主人的重要性，以及各持份者須就虐待動物事件發聲的迫切性，「不論當事人的出發點是什麼，任何傷害動物身體或心靈的行為都是損害動物福利的行為，需要正視及糾正。」同時要求中大擔起其教育者的角色，為社會設立好榜樣，並就事件迅速作出回應。 陳凱欣在馬浚偉的社交平台上留言表示：「為胖虎的遭遇感到痛心，絕不應該虐待或虐殺任何動物，作為人類，我們必須尊重其他生命。促請中大務必嚴肅跟進，學生及教職員的操守必須受到重視。」方國珊也表達了支持，並感謝馬浚偉為動物發聲，希望社會能加強對於珍惜生命的教育。