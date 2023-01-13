中女談情筍盤瘋狂埋身 Netflix情人節應節甜片《換屋假期》

「老土」、「肉麻」用嚟形容電影似乎唔係好事，不過用嚟形容Netflix應情人節嘅《換屋假期》(Your Place or Mine)反而喺讚美 － 情人節唔同愛侶睇返套肉麻到痺、畫公仔畫出腸嘅愛情喜劇，邊有過節氣氛呀？

Peter見Debbie壓力大，提議交換屋企一個星期，Peter幫手睇仔而Debbie就可以出城享受吓Me Time。講明老土肉麻，故事發展當然包括中年單身媽一到埗就識到好姊妹，然後一去酒吧就遇上有型好男人，旋即打得火熱。另一邊廂，Peter其實暗戀Debbie 20年！結局應該唔駛我講。

片中男士個個樣靚身材正，有頭髮有錢財； 而女主角明明DRY咗好耐，但唔駛出手只要出門就有筍盤送上門，亦唔見佢有經濟壓力或者在意青春期仔仔感受，勇敢去約會！《換屋假期》有齊所有愛情喜劇元素，例如識得2、3日就足以過人世，應節電影唔需要寫實，最緊要感覺良好！

Netflix拍愛情喜劇唔奇，觀乎佢平台內容每季嘅走勢，愛情喜劇類未必最爆，不過一定有數。奇就奇在點解影后Reese Witherspoon，同埋投資初創企業比起演戲成功好多倍嘅Ashton Kutcher，竟然會肯接拍呢套！睇返Credit，Reese Witherspoon間Hello Sunshine係出品公司之一，而佢亦身兼監製，咁做埋女主角情有可原。而Ashton Kutcher無參與幕後投資，不過就好識講嘢咁話，談情一定要同Reese Witherspoon談咁話，好俾面！電影將於2月10日上線。

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