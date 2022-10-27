中學生唱《記憶棉》片段大熱！3條中學雞唱歌熱播片 有人唱到被賞識做歌手

日前有網友分享救恩書院嘅歌唱比賽片段，參賽同學唱MC張天賦嘅《記憶棉》唱到超有感情，雖則高音位有走音，但係勝在夠投入，唱到尾直情跪地！呢條片好快成為熱話，連原唱嘅MC都share，仲親自鼓勵同學仔「喺台上就係應該要毫無保留地盡情表演！呢位哥仔冇怯場，冇緊張！繼續加油！不過小心把聲。想當年SING CON 我剩係敢望住地下，手震晒。#跪地我都剩係試過一次。」

中學歌唱比賽真係難得嘅青春回憶，以下仲有3條校園唱歌片，一樣咁震撼︰

女生唱《記憶棉》被黎明睇中

同樣唱《記憶棉》，呢位舊年參加校內比賽嘅中四女生Apple條片都係網上熱播之選，至今有66萬次收看。MC提起救恩同學版本時，第一句就話「先唔講唱功」，但係女生版嘅同學就真係有唱功，佢亦順理成章贏咗sing con。唱得嘅Apple以學業為重，知道唔會有時間應付電視台選秀節目，於是將唱歌demo send俾黎明打理嘅Amusic，最終順利簽約，並安排佢同另一位女生iK組成合唱團體Lab，5月時推出單曲《你是我的病》。