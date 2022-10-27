中學生唱《記憶棉》片段大熱！3條中學雞唱歌熱播片 有人唱到被賞識做歌手

日前有網友分享救恩書院嘅歌唱比賽片段，參賽同學唱MC張天賦嘅《記憶棉》唱到超有感情，雖則高音位有走音，但係勝在夠投入，唱到尾直情跪地！呢條片好快成為熱話，連原唱嘅MC都share，仲親自鼓勵同學仔「喺台上就係應該要毫無保留地盡情表演！呢位哥仔冇怯場，冇緊張！繼續加油！不過小心把聲。想當年SING CON 我剩係敢望住地下，手震晒。#跪地我都剩係試過一次。」
中學歌唱比賽真係難得嘅青春回憶，以下仲有3條校園唱歌片，一樣咁震撼︰
女生唱《記憶棉》被黎明睇中
同樣唱《記憶棉》，呢位舊年參加校內比賽嘅中四女生Apple條片都係網上熱播之選，至今有66萬次收看。MC提起救恩同學版本時，第一句就話「先唔講唱功」，但係女生版嘅同學就真係有唱功，佢亦順理成章贏咗sing con。唱得嘅Apple以學業為重，知道唔會有時間應付電視台選秀節目，於是將唱歌demo send俾黎明打理嘅Amusic，最終順利簽約，並安排佢同另一位女生iK組成合唱團體Lab，5月時推出單曲《你是我的病》。
神經版《浮誇》
某中學8年前嘅歌唱比賽之上，呢位同學仔唱高難度嘅《浮誇》，表演前講明「到底唱歌嗰陣，台下笑聲大聲啲，定係台上嘅我走音勁啲？」，都知佢唔係唱得之人，玩嘢先係主菜。結果第一句已經暴走，但係觀眾們睇得十分high，同學仔仲衝落台握手，氣氛贏晒。
男校仔向對面女校唱《對面的女孩看過來》
《緣份山旯旮》片中，男主角阿厚（岑珈其飾）中學時喺觀塘著名「和尚寺」聖言中學就讀。以前聖言校舍仲喺藍田，對面係另一間女校藍田聖保祿，成日都有街坊認為兩間學校「門當戶對」。聖言2011年遷往新校舍前，有同學喺校園入面拎起結他，同大班同學仔唱《對面的女孩看過來》，聖保祿嘅女同學都有偷望，成件事好有校園青春片feel！