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娛樂
2025-01-23 19:27:18

中居正廣引退速刪社交網 SMAP昔日戰友回應獨欠木村拓哉

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中居正廣今日宣布引退後，其社交網X官方帳戶已被刪除。

中居正廣今日宣布引退後，其社交網X官方帳戶已被刪除。

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前日本國民天團SMAP隊長中居正廣，因被爆桃色醜聞遭一沉百踩，中居更被重提當年在節目中向宮澤理惠手多多抽水一事；及至今日，中居宣布引退藝能界，結束37年的演藝事業，他的個人事務所也將全面停止業務，就連其社交平台X官方帳戶亦已遭刪除。

現年52歲的中居正廣，早於1986年以14歲之齡加入尊尼事務所，1988年宣布SMAP成軍，並在1991年正式出道。中居在演藝圈發展至今有一定成就，當中在綜藝節目SMAP X SMAP》中為觀眾帶來不少歡樂，既扮演經典人物Mako Chan，又曾與隊友香取慎吾惡搞PUFFY亦令人深刻，而中居於偶像年代更拍下多齣人氣作品，除了夥拍常盤貴子的日劇《最後之戀》外，還有經典電影《模仿犯》等，對於中居撤出幕前，外界反應兩極，當然亦有大批粉絲對他引退感到不捨。

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香取慎吾、草彅剛、稻垣吾郎就中居引退發表聯合聲明。 已轉行任賽車手的SMAP舊將森且行，對中居引退感到驚訝。 木村今日如常更新IG，但未有提起中居引退。 木村今日如常更新IG，但未有提起中居引退。 SMAP當年解散，中居正廣表現感動更背向鏡頭拭淚。

隨着中居引退，當年不歡而散的SMAP可謂重組無望，昔日隊友木村拓哉連日來更新IG，繼昨日出story擺出勝利手勢後，在中居引退消息曝光後，木村於今日下午兩度出story，但未有提及中居，並分享自己優閒放狗生活反觀三位好兄弟香取慎吾、草彅剛、稻垣吾郎，就透過事務所發聯合聲明：「這件事發生得太突然，我們還未能接受，所以我們不知該說甚麼好，我們暫時不想發表評論，希望大家能夠理解。」至於另一已轉行任賽車手的SMAP舊將森且行，回應傳媒時也表示見到相關報道感到驚訝。

中居正廣遭一沉百踩，最近被重提在節目曾向宮澤理惠抽水一事。 中居正廣遭一沉百踩，最近被重提在節目曾向宮澤理惠抽水一事。 中居在綜藝節目《SMAP X SMAP》中為觀眾帶來不少歡樂。 中居在《SMAP X SMAP》曾化身經典人物Mako Chan。 中居與香取慎吾惡搞PUFFY亦令人深刻。 中居與香取慎吾惡搞PUFFY亦令人深刻。 中居的代表作有經典電影《模仿犯》。 中居曾夥拍常盤貴子合演偶像劇《最後之戀》。 SMAP在1988年成軍，1991年正式出道。

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