中居正廣引退速刪社交網 SMAP昔日戰友回應獨欠木村拓哉

前日本國民天團SMAP隊長中居正廣，因被爆桃色醜聞遭一沉百踩，中居更被重提當年在節目中向宮澤理惠手多多抽水一事；及至今日，中居宣布引退藝能界，結束37年的演藝事業，他的個人事務所也將全面停止業務，就連其社交平台X官方帳戶亦已遭刪除。

現年52歲的中居正廣，早於1986年以14歲之齡加入尊尼事務所，1988年宣布SMAP成軍，並在1991年正式出道。中居在演藝圈發展至今有一定成就，當中在綜藝節目《SMAP X SMAP》中為觀眾帶來不少歡樂，既扮演經典人物Mako Chan，又曾與隊友香取慎吾惡搞PUFFY亦令人深刻，而中居於偶像年代更拍下多齣人氣作品，除了夥拍常盤貴子的日劇《最後之戀》外，還有經典電影《模仿犯》等，對於中居撤出幕前，外界反應兩極，當然亦有大批粉絲對他引退感到不捨。