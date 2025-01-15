中居正廣性侵事件激嬲富士台大股東 女主播爆料有前科

中居正廣在2023年6月性侵一名富士電視台女職員，事件至去年底才曝光，傳媒爆他以9,000萬日圓(約450萬港元)作受害人掩口費，加雙方簽下保密協議，令事件真相未明。但日媒不斷刮料，令真相愈爆愈多。例如著名諧星松本人志去年遭《周刊文春》踢爆性侵女藝人，他至今也未能回復工作。但原來松本的性侵飯局中，中居當時也是參與者，代表兩人早已聯繫。《周刊文春》最新報道指，富士台一名女主播表示，自己也曾被邀飯局。她說：「2021年冬天，我收到電視台人員的匿名訊息，說明有富士台高層邀請我與中居正廣飯局，地點是六本木的君悅酒店。當然，最後我回覆不會出席。」