中居正廣性侵事件激嬲富士台大股東 女主播爆料有前科

中居正廣在2023年6月性侵一名富士電視台女職員，事件至去年底才曝光，傳媒爆他以9,000萬日圓(約450萬港元)作受害人掩口費，加雙方簽下保密協議，令事件真相未明。但日媒不斷刮料，令真相愈爆愈多。例如著名諧星松本人志去年遭《周刊文春》踢爆性侵女藝人，他至今也未能回復工作。但原來松本的性侵飯局中，中居當時也是參與者，代表兩人早已聯繫。《周刊文春》最新報道指，富士台一名女主播表示，自己也曾被邀飯局。她說：「2021年冬天，我收到電視台人員的匿名訊息，說明有富士台高層邀請我與中居正廣飯局，地點是六本木的君悅酒店。當然，最後我回覆不會出席。」
設特別部門調查
富士台母公司「富士媒體控股」的大股東、美國對沖基金Dalton Investments，今日就中居的性侵事件發出譴責聲明，強調對事件非常憤怒，要求富士台設立委員會調查。Dalton Investments官網發給富士台的公開聲明，主題是「請求設立第三方委員會與回復信任」。文中指中居正廣引起的風波，不止反映娛樂產業整體的問題，更暴露富士媒體控股在公司治理的缺陷。「公司在報告事實方面缺乏一致性，更重要是缺乏透明度，是不能原諒的缺失，應受嚴厲譴責。事件不止動搖觀眾的信任，也導致股東的損失。We are outraged !」最新消息，「日本電視台」(NTV)表示由中居正廣主持的節目《世界仰天News》，因近日發生的事故影響主持人的正面形象，所以決定暫停中居主持一職，日後會公布更多細節。大股東憤怒、女主播爆料，加上各電視台紛紛割蓆，中居的前途「凍過水」。