中居正廣性侵風波引發地震 富士台社長董事長引咎辭職

中居正廣去年12月爆出性侵醜聞，在一個富士電視台高層設局的聚會中性侵一名電視台女職員。事年爆出後各大電視台、廣告商即時腰斬中居多個節目和廣告，多達70間大型公司抽起在富士台播出的廣告，令該台損失慘重。本月17日，富士台社長港浩一開記招說明中居性侵事件，但回答記者提問時顯得未有悔意，令外界相當不滿。富士台母公司「富士媒體控股」的大股東、美國對沖基金Dalton Investments，就中居的性侵事件發出譴責聲明，強調對事件非常憤怒，要求富士台設立委員會調查。

辭職救台 富士台社長港浩一、董事長嘉納修治等多位高層今日(27日)召開記招宣布富士台23日召開臨時會議後，為挽救外界對電視台的信心，決定接受港浩一與嘉納修治的請辭，並選出曾參與動畫《櫻桃小丸子》製作、任職富士台總經理的清水賢治擔任社長。引咎辭職的港浩一在記招表示，對於近日的報道(中居性侵)引發外界憂慮及損害富士台的聲譽，自己要負上重大責任，所以決定辭職，並向受害女性道歉。強調即使自己退休後，仍會為事件繼續承擔責任。

中居：讓我興奮下 日媒繼續爆出有關中居性侵事件的細節。去年5月，富士台高層A設局，安排中居與另一男星(傳聞是早前爆出性侵的松本人志)與一名女職員見面。飯局進行途中，高層A以翌日返工為由先行離開，只剩下中居與女職員，男方即時露出「狼相」，猥褻向女職員說：「讓我興奮下。」並做出侵犯行為。中居23日已宣布引退，據聞已搬離寓所避風頭。