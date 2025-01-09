中居正廣發聲明暗認性侵 表明繼續藝能事業 業界批死他引退

中居正廣爆出性醜聞，事件愈鬧愈大。52歲的他去年12月在餐廳的獨立房間內性侵一名20多歲女子。事發後以9,000萬日圓(約450萬港元)作掩口費，以為醜事可不了了之。但任職富士電視台的受害人向富士台女主播訴苦，事件即時被傳媒揭發。《女性SEVEN》、《周刊文春》不斷爆料，中居的正氣形象毀於一旦。廣告商、電視台已中斷與他的合作。

中居：我可繼續工作 中居今日傍晚6點發聲明，承認與一名女子發生了事情，說明「確賓存在麻煩」。但強調事件已解決，自己可繼續藝能界工作，並沒有任何阻礙。中居的聲明指「近來發生在我身上的事情困擾著大家，深感抱歉。外界有些報道並不真實，我沒有向對方做出暴力行為。由於與另一方簽了保密協議，所以我一直沒有公開這事件。既然雙方已達成和解，我亦可繼續在藝能界工作。」日媒認為中居的聲明已暗認性侵。強調一切和解，是為保形象，更重要希望一切工作如常。但事件已去到難以挽救的地步。