中居正廣被揭兩度性侵女主播 富士台支付房租捱轟

中居正廣去年12月爆出性醜聞，富士電視台高層為他設局與女主播獨處一室飯局，結果傳出女主播遭性侵，中居以9,000萬日圓作掩口費和簽下保密協議，但仍被傳媒踢爆其獸行。富士台股東要求委託第三方進行調查，昨日由富士台社長清水賢治在記招公開內容。

貼面摸鎖骨

中居另一宗性侵發生在2021年12月，他與另一男星聯同富士台監製，相約兩名女主播A、B在高級酒店飯局。約晚上10點，中居突然催促監製離開，大型套房內剩下他、男星和兩名女主播，主播有傳是堤禮實與井上清華。

4人在客廳飲酒，中居與主播A坐在一起。期間主播B去廁所，男星跟隨她去。這時候中居現獸性。先挨近主播A，之後面貼面，再摸她的鎖骨和肩膀。主播A即時縮開並撇開中居「鹹豬手」，逃過一劫。

