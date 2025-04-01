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娛樂
2025-04-01 19:34:55

中居正廣被揭兩度性侵女主播 富士台支付房租捱轟

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中居被揭兩度性侵富士台女主播。

中居被揭兩度性侵富士台女主播。

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中居正廣去年12月爆出性醜聞，富士電視台高層為他設局與女主播獨處一室飯局，結果傳出女主播遭性侵，中居以9,000萬日圓作掩口費和簽下保密協議，但仍被傳媒踢爆其獸行。富士台股東要求委託第三方進行調查，昨日由富士台社長清水賢治在記招公開內容。

報告證實中居正廣對女主播進行職場性侵之外，還揭露中居另一宗性侵事件，再度震驚藝能界。
 

第三方調查委員會公開中居正廣的獸性行為。

第三方調查委員會公開中居正廣的獸性行為。

貼面摸鎖骨

中居另一宗性侵發生在2021年12月，他與另一男星聯同富士台監製，相約兩名女主播A、B在高級酒店飯局。約晚上10點，中居突然催促監製離開，大型套房內剩下他、男星和兩名女主播，主播有傳是堤禮實與井上清華。

4人在客廳飲酒，中居與主播A坐在一起。期間主播B去廁所，男星跟隨她去。這時候中居現獸性。先挨近主播A，之後面貼面，再摸她的鎖骨和肩膀。主播A即時縮開並撇開中居「鹹豬手」，逃過一劫。
 

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富士台現時最紅主播之一「堤禮實」。

富士台現時最紅主播之一「堤禮實」。

主播晨早節目的人氣主播「井上清華」。

主播晨早節目的人氣主播「井上清華」。

證供欠可信

凌晨12點，「無癮」中居自行離開，剩下兩位主播和男星繼續飲酒。之後，監製回酒店付錢，男星這時亦離開。

中居被第三方查問時表示，忘記當時主播A是否在場，同時否認與主播有身體接觸。但調查委員會認為中居以「忘記」為由作答，絕不可靠，可信性甚低，所以判定他性侵主播A。

報告又指，當晚酒店套房費用約39萬日圓(約1.9萬港元)，監製竟以節目錄影費向富士台報數，令外界譁然。網民炮轟富士台對員工被性侵視為工作一部分，道德觀令人震驚。
 

有傳當時的男星是同樣犯性侵而停工的松本人志。

有傳當時的男星是同樣犯性侵而停工的松本人志。

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