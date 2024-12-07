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娛樂
2024-12-07 12:01:14

中山美穗離世｜百名粉絲趕到開騷現場悼念 專家指：每年有1.7萬人死於熱休克

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中山美穗周五傳來猝逝噩耗，臥倒於家中浴缸並證實死亡。

中山美穗周五傳來猝逝噩耗，臥倒於家中浴缸並證實死亡。

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54歲日本影后中山美穗，昨日（6日）與事務所失聯，工作人員前往其東京澀谷寓所，當時發現大門被鎖上，破門後發現美穗倒斃在浴缸中呈現坐姿，身體微微前傾，浴缸放滿水，當地警方推測她可能進入浴室時，受溫度差影響導致熱休克（heat shock），或者其他因素在浴缸中意外溺斃。

日本有專家指出，熱休克是指溫差引起的血壓突然變化，心臟和血管承受壓力，導致心肌梗塞和中風，熱休克除了老年人，亦會出現在年輕人身上，日本消費者廳也提醒，每年有1.7萬人因此身亡，過去曾有數據指出，熱休克死亡人數比交通意外還多出兩倍。

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出事前一晚最後通訊

中山美穗原定昨日在「billboard大阪」舉行聖誕演唱會「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」，於同日上午9時在JR品川站跟工作人員會合，計劃搭乘新幹線前往大阪，可是當時中山美穗沒有出現，工作人員亦聯絡不上，繼而決定到其寓所並揭發意外。

據知，美穗在出事前一晚（5日），約晚上11時左右，曾透過手機跟工作人員聯絡，豈料竪日即傳來猝逝消息。美穗死訊曝光後，約100名粉絲趕到「billboard大阪」門外守候，開騷現場擺放了一棵白色聖誕樹，有歌迷大受打擊在現場激動落淚，場面傷感。
 

原定於6日在大阪舉辦演唱會，現場聚集100名粉絲追悼美穗。 美穗在出事前一晚約11時左右，曾透過手機跟工作人員聯絡談工作事宜。

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