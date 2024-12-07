中山美穗離世｜百名粉絲趕到開騷現場悼念 專家指：每年有1.7萬人死於熱休克

54歲日本影后中山美穗，昨日（6日）與事務所失聯，工作人員前往其東京澀谷寓所，當時發現大門被鎖上，破門後發現美穗倒斃在浴缸中呈現坐姿，身體微微前傾，浴缸放滿水，當地警方推測她可能進入浴室時，受溫度差影響導致熱休克（heat shock），或者其他因素在浴缸中意外溺斃。

日本有專家指出，熱休克是指溫差引起的血壓突然變化，心臟和血管承受壓力，導致心肌梗塞和中風，熱休克除了老年人，亦會出現在年輕人身上，日本消費者廳也提醒，每年有1.7萬人因此身亡，過去曾有數據指出，熱休克死亡人數比交通意外還多出兩倍。