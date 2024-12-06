中山美穗離世｜胞妹曾夥李連杰拍港片《精武英雄》 中山忍讚揚美穗是最偉大的家姐

54歲日本影后中山美穗，今日被發現陳屍家中浴室，消息震驚各地影迷。中山美穗曾屬藝能界女神，當她走紅後，胞妹中山忍亦加入演藝界，曾為李連杰主演的1994年香港功夫電影《精武英雄》擔任女主角，可惜星途卻不及家姐，入行後一直未能大紅大紫。
51歲的中山忍與美穗關係良好，妹妹昨日才在IG發文，並貼出近照及宣傳參演新劇，沒想到今日卻傳出家姐逝世消息。當中山美穗逝世噩耗傳出，引來大批粉絲在中山忍的IG貼文下留言安慰。
事實上，中山忍亮相今年7月播出的綜藝節目時就大方談起姊妹情，憶起兒時跟家姐爭睇電視而鬧交，中山忍笑言：「我姐姐想看音樂節目，我就會想睇動漫，畢業我們相差三歲，能力跟家姐差距很大，所以每次都令我很生氣。」至於在去年12月的富士電視台節目上，中山忍回應跟家姐的反目傳聞，解釋兩姊妹感情要好，更會一齊逛街shopping，更會由家姐負責俾錢。今年3月，中山忍曾在IG發文談到家姐美穗，內容提及：「我的姐姐太偉大了，在沉重的少女時代，卻沒有求其地去面對工作，更沒有被寵壞。」她大讚家姐就算迎來危機，也好像甚麼事都沒發生一樣，更會輕輕拍她的背，更說：「現在不是停下來的時候，繼續努力吧！」另外，美穗前夫辻仁成在日本時間昨日在社交網發文，內容寫：「沒有必要去討好你不喜歡的人，更不必理會愚蠢的傢伙。」突然談及自己人生的應有態度。