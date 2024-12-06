中山美穗離世｜胞妹曾夥李連杰拍港片《精武英雄》 中山忍讚揚美穗是最偉大的家姐

中山美穗胞妹中山忍曾在IG讚揚美穗是最偉大的家姐。

54歲日本影后中山美穗，今日被發現陳屍家中浴室，消息震驚各地影迷。中山美穗曾屬藝能界女神，當她走紅後，胞妹中山忍亦加入演藝界，曾為李連杰主演的1994年香港功夫電影《精武英雄》擔任女主角，可惜星途卻不及家姐，入行後一直未能大紅大紫。

51歲的中山忍與美穗關係良好，妹妹昨日才在IG發文，並貼出近照及宣傳參演新劇，沒想到今日卻傳出家姐逝世消息。當中山美穗逝世噩耗傳出，引來大批粉絲在中山忍的IG貼文下留言安慰。