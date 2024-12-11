中山美穗離世｜酒井美紀貼合照懷念「藤井樹」 柏原崇自爆為美穗參加《情書》試鏡

日本女星中山美穗上星期被發現猝逝於寓所浴室，終年54歲。美穗已被證實是死於意外，其死訊一出震驚亞洲。美穗生前代表作《情書》導演岩井俊二，日前已在社交平台發文悼念，他寫：「妳出道40年、30周年，充滿紀念意義的2025年即將到來。我們曾約好在雪還沒融化之前一起前往小樽聖地巡禮，然而在這個約定實現之前，先傳來的卻是訃報。」岩井俊二更表示：「我心中充滿悔恨、懊悔等各種複雜的情緒，現在還不想說出祈求冥福這樣的話。雖然只是我的意念，但今晚我會守候在妳的身邊。」

《情書》於1995年上映後風靡萬千影迷，中山美穗在雪地上大喊：「你還好嗎？」的畫面至今仍令人印象深刻。憑《情書》嶄露頭角的47歲男星柏原崇，透過微博帳戶以日文、中文來悼念美穗，自爆當年就是為了中山美穗，才參加《情書》的試鏡，也坦言難以接受她離世的現實。柏原崇當年在《情書》中飾演「少年藤井樹」，他回憶自己第一次接觸音樂，就是聽美穗的早期名曲《You’re My Only Shinin’ Star》，也分享參加《情書》試鏡是為了親眼見到美穗，他稱：「終於如願以償，第一次見到中山美穗時，被她那耀眼的光芒所震撼，啞口無言，甚麼也說不出來。」

至於《情書》另一位「藤井樹」酒井美紀，昨日在IG貼出跟美穗合作時的昔日合照；酒井美紀在《情書》中飾演少女版美穗，對於中山美穗的離世，她表示：「我無法用言語表達我的感受，時間已經過去了，要接受現實，看來還需要一段時間。中山美穗是我的憧憬，令我決定向演員之路進發。能夠在電影《情書》中扮演同一位藤井樹，我感到非常榮幸。