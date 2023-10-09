中島美嘉愛上香港 自認百份百貓奴

入行21年的日本女歌手中島美嘉，落實明年2月假亞博舉行首次香港個唱「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG」，日前她來港展開宣傳之行，並抽時間接受本地傳媒訪問，形象親切的她自言愛上香港，談到港人於農曆年的派利時的傳統習俗，當被告知下次來港有機會收利是時，中島美嘉立即笑到見牙唔見眼。

農曆年前夕開騷 尷尬唔敢收利是

中島美嘉今年滿40歲，她自言心態上沒有因為隨年齡而產身太大變化，反而自己會更注意身體健康。中島美嘉多年前曾來港宣傳主演電影《NANA》，於2018年亦獲邀出席香港亞洲流行音樂節，相隔5年再到香港，她表示對香港有特別感情，覺得香港人好友善及親切，香港歌迷亦好熱情，她亦表示好想以私人性質再來香港旅行。中島美嘉初出道便以唱而優則演雙線發展，久未接拍日劇及電影的她似乎未有打算重返影視圈，她說：「未有這方面打算，現時希望可以專注唱歌，擴闊自己的音樂事業，所以暫時不會考慮再演戲。」談到明年2月的香港騷，中島美嘉透露心目中有一首歌曲定要唱給香港歌迷，不過她卻大賣關子，而到時台上造型，亦希望考慮到可以令香港觀眾睇得enjoy，更叫紀者不妨為她給予意見。對於香港個唱正值農曆新年前夕，當記者向她指到時或會收到利是時，中島美嘉流露出一幅難以置信的表情，更笑到見牙唔見眼，表示若收到歌迷的利是會令她不好意思。