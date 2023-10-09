熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-09 18:00:04

中島美嘉愛上香港 自認百份百貓奴

分享：
中島美嘉受訪，大讚香港人相當親切。

中島美嘉受訪，大讚香港人相當親切。(林俊源攝)

入行21年的日本女歌手中島美嘉，落實明年2月假亞博舉行首次香港個唱「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG」，日前她來港展開宣傳之行，並抽時間接受本地傳媒訪問，形象親切的她自言愛上香港，談到港人於農曆年的派利時的傳統習俗，當被告知下次來港有機會收利是時，中島美嘉立即笑到見牙唔見眼。

農曆年前夕開騷 尷尬唔敢收利是

中島美嘉今年滿40歲，她自言心態上沒有因為隨年齡而產身太大變化，反而自己會更注意身體健康。中島美嘉多年前曾來港宣傳主演電影《NANA》，2018年亦獲邀出席香港亞洲流行音樂，相隔5年再到香港，她表示對香港有特別感情，覺得香港人好友善及親切，香港歌迷亦好熱情，她亦表示好想以私人性質再來香港旅行。中島美嘉初出道便以唱而優則演雙線發展，久未接拍日劇及電影的她似乎未有打算重返影視圈，她說：「未有這方面打算，現時希望可以專注唱歌，擴闊自己的音樂事業，所以暫時不會考慮再演戲。」談到明年2月的香港騷，中島美嘉透露心目中有一首歌曲定要唱給香港歌迷，不過她卻大賣關子，而到時台上造型，亦希望考慮到可以令香港觀眾睇得enjoy，更叫紀者不妨為她給予意見。對於香港個唱正值農曆新年前夕，當記者向她指到時或會收到利是時，中島美嘉流露出一幅難以置信的表情，更笑到見牙唔見眼，表示若收到歌迷的利是會令她不好意思。

Ad Block
中島美嘉笑言若有fans向她派利是會不好意思收下。(林俊源攝)

中島美嘉笑言若有fans向她派利是會不好意思收下。(林俊源攝)

新歌扮Drag Queen為小眾打氣

最近推出的新歌《We are all stars》，中島美嘉以Drag Queen形象登場，其實她一向鍾情著名主持人RuPaul變裝女王節目，她說：「我非常專敬RuPaul，亦很喜歡他的Drag Queen節目，所以想用一首歌來致敬，以最容易理解來創作，就是以Drag Queen的造型來表達，想表達的不僅是LGBT文化，有不少人對自己想講的卻沒有勇氣說出來，想透過這方面給一些仍不敢做自己的人跨過這度牆。」中島美嘉出名是貓奴一名，平時放假會玩貓為樂，目前飼養四隻貓咪，她坦言在家中會經常跟貓貓傾偈，家中寵物知道她最多秘密，只是望着牠們已很治癒。

中島美嘉笑言若有fans向她派利是會不好意思收下。(林俊源攝)

中島美嘉笑言若有fans向她派利是會不好意思收下。(林俊源攝)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受