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娛樂
2023-10-04 17:17:42

中島美嘉親民抵港 收再婚祝賀甜笑講多謝

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中島美嘉親民抵港 收再婚祝賀笑住講多謝

日本歌姬中島美嘉今日下午抵港，展開三日兩夜宣傳之行。

日本歌姬中島美嘉今日下午抵港，為明年23日假亞博舉行的首次香港演唱會「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG」展開三日兩夜宣傳之行。

中島美嘉今日從日本啟程來港，出發前亦有拿起護照打卡；約下午2點，她穿着牛仔褲襯黑色低胸上衣現身，露腰兼晒胸前紋身，美嘉在工作人員陪同下步出接機大堂，甫見到記者及有粉絲帶同應援扇及唱片接機歡迎，她即停低拍照，身穿長袖衫的她被包圍期間不禁呻熱，對於再到訪港，她自言感到興奮，在場有記者恭賀她今年2月再婚時，中島美嘉亦以甜笑用日文回應：「Arigatou（多謝）」，而被問到想吃甚麼時，她聽到記者提議飲茶時立即點頭讚好。

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中島美嘉約下午2點步出接機大堂。 中島美嘉穿着牛仔褲襯黑色低胸上衣現身，露腰兼晒胸前紋身。 中島美嘉穿着牛仔褲襯黑色低胸上衣現身，露腰兼晒胸前紋身。 中島美嘉穿着牛仔褲襯黑色低胸上衣現身，露腰兼晒胸前紋身。

明天開記者會

其後，中島美嘉由保安及工作人員護駕到停車場，沿途既揮手又擺出勝利手勢，表現相當親民，更接下粉絲的小禮物，不過有粉絲想跟偶像握手及索簽名時，卻遭工作人員阻止，美嘉見狀惟有雙手合十表示抱歉，之後她登上七人車離開。

今次中島美嘉相隔五年第三度來港，吸引不少忠實粉絲到機場歡迎，當中更有一位已移民澳洲的男歌迷專程返港見偶像。美嘉明天將會在尖東的酒店舉行記者會，今日抵埗亦立即接受本地傳媒訪問為個唱造勢。

中島美嘉沿途既揮手又擺出勝利手勢，表現親民。 中島美嘉沿途既揮手又擺出勝利手勢，表現親民。 中島美嘉沿途既揮手又擺出勝利手勢，表現親民。 中島美嘉相隔五年第三度來港。 中島美嘉相隔五年第三度來港。 中島美嘉抵港宣傳明年2月3日假亞博舉行的演唱會。 中島美嘉抵港宣傳明年2月3日假亞博舉行的演唱會。 中島美嘉抵港宣傳明年2月3日假亞博舉行的演唱會。 中島美嘉抵港宣傳明年2月3日假亞博舉行的演唱會。 有粉絲想跟偶像握手及索簽名時，卻遭工作人員阻止。 有粉絲想跟偶像握手及索簽名時，卻遭工作人員阻止。 中島美嘉出發前，拿起護照自拍。
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