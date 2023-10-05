熱門搜尋:
居屋2023 小犬 野豬 鄭雋熹 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-05 15:01:35

中島美嘉Sweet爆派心 明年亞博個唱迎合港迷口味

分享：
中島美嘉Sweet爆派心 開記者會宣傳香港個唱 

中島美嘉相隔五年第三度來港。(林俊源攝)

日本歌姬中島美嘉來港，今日在尖東的酒店舉行，預祝明年2月亞博個唱「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG」成功，更Sweet爆向記者大派心心。

中島美嘉相隔五年第三度來港，今日公布首次香港騷票價分為HK$1,380、$1,080、$780三種，將於10月9日早上優先訂票，10月20日公開發售。中島美嘉今日下午1時準時現身，她談到明年初開香港個唱，她表示好緊張，並謂：「終於可以在香港樂迷前獻唱，非常期待。」她表示有香港歌迷一直專程到日本演唱會捧埸，而是次演唱會主題「You」，即代表每位歌迷，在日本會由歌迷於網上選出歌單，應香港fans跟日本歌迷口味不同，希望歌迷會給予意見，到時會炮製迎合港迷的歌單。
 

Ad Block
中島美嘉預祝明年2月亞博個唱成功。(林俊源攝) 中島美嘉預祝明年2月亞博個唱成功。(林俊源攝) 中島美嘉預祝明年2月亞博個唱成功。(林俊源攝) 中島美嘉預祝明年2月亞博個唱成功。(林俊源攝)

被問到香港粉絲印象，中島美嘉大讚歌迷熱情，有些專程到日本支持的港迷，有部份更已經認得。有記者問她會否特別為演唱會增肌及增磅？她稱平時都會做健身，自言一向比較緊張，多得歌唱老師調節，助她好好放鬆，美嘉又分享減壓心得，指日常生活會保持Relax心情，包括慢慢講嘢，連行路都會放慢腳步。

被問到有否認識的香港歌手或組合？美嘉坦言不熟悉香港音樂人，希望趁今次機會可以認識到更多海外的歌唱單位。對於會否為個唱學廣東話？中島美嘉笑言連自己個名的廣東話都好難記，但都好想挑戰一下。昨日抵埗表示想食點心，但目前仍未有機會食，期待返日前去飲茶，想試蝦餃、燒賣，當她知道春卷也時點心一種時，她自言好鍾意，所以自己一直有食過點心。記招臨結束前，中島美嘉應記者要求擺出心心手勢，她即說：「原來大家咁鍾意心心 。」離開前亦親民揮手道別。

中島美嘉 中島美嘉 (林俊源攝) 中島美嘉 (林俊源攝) 中島美嘉 (林俊源攝) 中島美嘉 (林俊源攝) 中島美嘉 (林俊源攝) 中島美嘉 (林俊源攝) 中島美嘉 (林俊源攝) 中島美嘉 (林俊源攝) 中島美嘉 (林俊源攝) 中島美嘉 (林俊源攝)
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受