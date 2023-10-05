中島美嘉Sweet爆派心 明年亞博個唱迎合港迷口味

中島美嘉相隔五年第三度來港，今日公布首次香港騷票價分為HK$1,380、$1,080、$780三種，將於10月9日早上優先訂票，10月20日公開發售。中島美嘉今日下午1時準時現身，她談到明年初開香港個唱，她表示好緊張，並謂：「終於可以在香港樂迷前獻唱，非常期待。」她表示有香港歌迷一直專程到日本演唱會捧埸，而是次演唱會主題「You」，即代表每位歌迷，在日本會由歌迷於網上選出歌單，應香港fans跟日本歌迷口味不同，希望歌迷會給予意見，到時會炮製迎合港迷的歌單。

被問到香港粉絲印象，中島美嘉大讚歌迷熱情，有些專程到日本支持的港迷，有部份更已經認得。有記者問她會否特別為演唱會增肌及增磅？她稱平時都會做健身，自言一向比較緊張，多得歌唱老師調節，助她好好放鬆，美嘉又分享減壓心得，指日常生活會保持Relax心情，包括慢慢講嘢，連行路都會放慢腳步。

被問到有否認識的香港歌手或組合？美嘉坦言不熟悉香港音樂人，希望趁今次機會可以認識到更多海外的歌唱單位。對於會否為個唱學廣東話？中島美嘉笑言連自己個名的廣東話都好難記，但都好想挑戰一下。昨日抵埗表示想食點心，但目前仍未有機會食，期待返日前去飲茶，想試蝦餃、燒賣，當她知道春卷也時點心一種時，她自言好鍾意，所以自己一直有食過點心。記招臨結束前，中島美嘉應記者要求擺出心心手勢，她即說：「原來大家咁鍾意心心 。」離開前亦親民揮手道別。