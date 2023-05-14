中年好聲音演唱會｜吳大強精神現身 龍婷黑色see through登場

《中年好聲音》26位參賽者一連兩日在九展舉行《夢想成真演唱會》，他們一齊合唱《不再猶豫》，為演唱會揭開序幕。冠軍周吉佩在台上表示多謝大家買飛支持，並稱18年來的堅持終於可以夢想成真。接著由早前暈倒的吳大強打頭陣演出，精神奕奕的他更搞笑說︰「正所謂大強暈一暈，監製頭都痕！」並指大會讓他打頭陣，讓他可以落台休息，他笑言：「我聽到又暈一暈，因為好大壓力，希望得到大家支持，我會繼續精神唱下去。」

之後由多位參賽者輪流獨唱及合唱，各人施展渾身解數，其中龍婷穿上一身閃令令的裙唱《不了情》，當她出場時，現場觀眾瘋狂歡呼，然後又與李佳合唱《今宵多珍重》。龍婷之後再換上黑色see through舞衣登場獻唱。早前支嚳儀、曹敏寶、李思林以女團姿態演出反應甚佳，這次演唱會就改與梁鎧庭組隊跳唱《隆重登場》。接著支嚳儀、曹敏寶再與梁鎧庭、李泇霖、陳早怡和林鉫徫以「pink lady」打扮跳唱《心急人上》，把現場氣氛推上高潮。

涂家堯不停收花

染了一頭紫紅色的涂家堯表現搶眼，獻唱大獲好評的《祝君好》，並與顏志恒、羅啟豪、梁浩銓等跳唱《拒絕再玩》、《暴風女神》，期間更數度獲觀眾獻花。演唱會尾段由周吉佩、李佳及羅啟豪輪流演出。季軍羅啟豪唱畢《疾風》之後，問台下觀眾喜不喜歡他跳舞，之後再唱出原定於決賽環節唱出的《心碎了無痕》。李佳唱《上海灘》時不斷向台下觀眾揮手。

周吉佩開心夢想成真

冠軍周吉佩壓軸出場，自彈自唱《刻在我心底的名字》，並表示很開心可以再舞台上唱歌及夢想成真。他又提到自己比賽當日真的打定輸數，聽從肥媽建議享受舞台，他稱當日在節目喊是因為隊友間的友誼，隨後邀請一眾隊友合唱《燕尾蝶》。他們在Encore環節合唱《我們的名字》與《千載不變》，為演出畫上圓滿句號。