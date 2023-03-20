中年好聲音｜一圓音樂夢 李佳由英國移居香港 教唱歌只收呢個價

最新一集《中年好聲音》決出十強，44歲嘅歌唱老師李佳以《我只在乎你》獲得全晚第2高嘅83分，穩奪十強席位。參加者當中不乏歌唱老師，李佳與別不同之處係，當近年唔少人由香港移居英國之際，佳佳老師偏偏為音樂夢由英國搬返香港。

兒時參加歌唱比賽屢次得獎 李佳生於上海，父母都係京劇演員，受薰陶之下同樣熱愛音樂，3歲已經上表演班，5歲成為上海滬劇團特邀演員參與舞台演出，到初中更接受聲樂培訓，並參加唔同類型歌唱比賽，屢次得獎。 成年後李佳以歌手為職業，起初唱流行曲，後來改曲風演繹具有拉丁美風情嘅Bossa Nova，2006年加入樂隊成為主音，曾經出國演出。2009年李佳跟隨丈夫Sunny移居英國，全力照顧家庭，佢地仲有2個囝囝。到2016 年因為音樂夢同喜愛香港，喺老公支持之下舉行搬到香港。來港後李佳參加唔少歌唱比賽，掃走唔少大獎，2018年開始成為歌唱老師。