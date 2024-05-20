中年好聲音｜丁文俊6月開騷 密密練兵誓嚇歌迷一跳

丁文俊已經是第三次出道，但今次有屬於自己的歌迷會，令他非常開心。

《中年好聲音》的丁文俊（Angus）日前在觀塘舉行燒烤派對，慶祝後援會「愛丁寶」成立一周年，以美食和靚歌會友，更有歌迷帶同年幼子女出席，場面溫馨熱鬧，《中一》戰友涂家堯、林鉫徫和魏嘉信親身出席力撐。

Angus坦言於1994年參加新秀歌唱比賽奪得亞軍，及後在2000年代跟四次獲得香港電影金像獎的音樂人戴偉組成樂隊A-Day，參加《中一》可算是他第三次出道。以往從來沒刻意吸納粉絲的他，沒想過能組織後援會，更得到眾多鐵粉支持，令他深受感動。