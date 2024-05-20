中年好聲音｜丁文俊6月開騷 密密練兵誓嚇歌迷一跳

《中年好聲音》的丁文俊（Angus）日前在觀塘舉行燒烤派對，慶祝後援會「愛丁寶」成立一周年，以美食和靚歌會友，更有歌迷帶同年幼子女出席，場面溫馨熱鬧，《中一》戰友涂家堯、林鉫徫和魏嘉信親身出席力撐。
Angus坦言於1994年參加新秀歌唱比賽奪得亞軍，及後在2000年代跟四次獲得香港電影金像獎的音樂人戴偉組成樂隊A-Day，參加《中一》可算是他第三次出道。以往從來沒刻意吸納粉絲的他，沒想過能組織後援會，更得到眾多鐵粉支持，令他深受感動。
當晚重頭節目非「愛丁寶好聲音」卡拉OK大賽莫屬，多位歌迷參與角逐金咪大獎，Angus則化身「丁老師」，給他們打分並給予評語和指導。Angus指，早前他夥拍《中一》歌唱導師韋綺姍前往佛山登台，獲一班歌迷隨行打氣，為表謝意，特意於當地抽空與他們唱K，發現歌迷會隱藏不少歌王歌后。他笑言會提名今次比賽得獎歌迷參加《中三》海選，未夠年齡的則可參加《聲夢傳奇三》。
本周末Angus將與《中一》戰友顏志恆到澳門演出，他非常期待與當地歌迷作近距離接觸。此外，他正全力備戰六月底與另外九位《中一》歌手於麥花臣會場連開兩場演唱會。Angus指各歌手均收到監製特別指示，須在演唱會上作出個人突破，至於他的突破項目是甚麼，他說要先賣個關子，但保證屆時會令觀眾「大嚇一跳」。眼見多位《中一》好友都已推出個人單曲，Angus說自己正在努力中，已邀請老拍檔戴偉一起創作新曲，期望作品可以盡快面世。