中年好聲音｜十強賽首戰丁文俊率先出局 李佳贏MVP爭入決賽有優勢

《中年好聲音》星期日晚播出十強賽首戰，由於今集開始一連4集會以排名累積分決定邊個要出局，所以今集最低分嘅選手要立即出局。

呢集主題係「煇黃經典」，參賽者要選唱顧家煇及黃霑作品，而出場次序係根據參賽者年齡排列，最大年紀嘅Bill哥哥吳大強率先出場，但係佢選唱溫拿樂隊嘅《L.O.V.E.》，被今集評判、音樂監製舒文直指歌中LA LA LA嘅位「好悶」，周國豐就指出《L.O.V.E.》原唱有4個人一齊唱，建議Bill哥哥搵佢4個仔幫手。