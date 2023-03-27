中年好聲音｜十強賽首戰丁文俊率先出局 李佳贏MVP爭入決賽有優勢

《中年好聲音》星期日晚播出十強賽首戰，由於今集開始一連4集會以排名累積分決定邊個要出局，所以今集最低分嘅選手要立即出局。
呢集主題係「煇黃經典」，參賽者要選唱顧家煇及黃霑作品，而出場次序係根據參賽者年齡排列，最大年紀嘅Bill哥哥吳大強率先出場，但係佢選唱溫拿樂隊嘅《L.O.V.E.》，被今集評判、音樂監製舒文直指歌中LA LA LA嘅位「好悶」，周國豐就指出《L.O.V.E.》原唱有4個人一齊唱，建議Bill哥哥搵佢4個仔幫手。
丁文俊演出75分被淘汰
被視為「黑馬」嘅顏志恆選唱陳百強嘅《摘星》，先唱副歌再入主歌嘅設計未被評判受落，更將歌詞中「俘虜」嘅「虜」字發錯音（唱成nou而唔係lou），因此被扣分，但仍然有79分穩陣過關。爭標熱門嘅龍婷首次挑戰廣東歌，唱出葉蒨文《焚心以火》獲得85分，評審伍仲衡大讚龍婷一向冇揀錯歌，而且歌詞「焚心以火」嘅火字唱出穿透力。至於周國豐就提起當年霑叔要求葉蒨文以滑音唱出個「火」字，而龍婷未有咁唱，因此要佢扣少少分。
至於來自上海、演出經驗豐富嘅歌唱老師李佳，就以葉麗儀嘅《上海灘》出賽，並且獲得一致好評，取得全晚最高嘅87分。相反丁文俊嘅演出只有75分，成為全晚最低分，成為首個被淘汰嘅十強分子。至於得分最高嘅李佳亦成為全晚MVP，排名積分加2分，以12分領先，對於入決賽有相當優勢。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈