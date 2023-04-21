中年好聲音｜吳大強勁吸415萬Views成「點擊王」李佳羅啟豪愈唱愈強

根據「TVB綜藝」YouTube頻道數據所得（截至昨日早上9時），綜合六強選手過往演唱歌曲的觀看次數，「點擊王」頭三甲順序為吳大強、龍婷及顏志恒。Bill哥哥吳大強個人單曲及合唱歌曲總觀看次數突破415萬，當中《浪子心聲》勁吸48萬觀看次數，該集Bill哥哥首度Solo獻唱廣東歌和出動吹口琴秘密武器，表現搶眼；而《情憑誰來定錯對》和《Quando Quando Quando》的觀看次數同樣超過46萬，共有三首單曲突破45萬Views。至於由吳大強＋李佳＋龍婷＋馮志豪＋應德榮合唱的《今宵多珍重》，則吸逾66萬觀看次數，是《中年好聲音》最多人觀看的演出片段。

實力唱將李佳和羅啟豪則愈唱愈強，身為歌唱導師的李佳，比賽初期表現未算突出，去到中後期，李佳爆發小宇宙過關斬將，最終以累積排名分最高分姿態殺入六強，就連「奄尖魔人」伍仲衡亦曾大讚她：「真係愈唱愈有味道。」而有「最強黑馬」之稱的羅啟豪，同屬慢熱選手，曾獲不少好評，更是唯一兩奪MVP選手。

另外，六強之一的龍婷日前到西九龍中心出席將於5月假文化中心舉行的《星夢交響慈善音樂會》發布會，活動上她更即席唱了一段。對於有指未有賽果已簽約無綫，她表示：「傾緊，現在專注比賽再商量。（被指內定冠軍？）不會，比賽是公平公正，有評審亦有網上投票。」