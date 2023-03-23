中年好聲音｜吳大強揀錯歌再陷危機 林鉫徫轉玩甜美Tone肥媽唔受落

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》將於本周日（26日）晚播出的第17集，將進入十強激戰首個回合《煇黃經典》，賽制方面亦有新玩法，由今個回合開始，緊接之後連續三個回合均增設累積排名分，每個回合獲得第一名的選手，可獲累積排名分10分，第二名的選手則可獲9分，如此類推，每個回合均會選出回合MVP，獲MVP殊榮者可額外獲得2分。每個回合累積排名分數最低選手將被直接淘汰，如出現累積排名分同分情況，該回合最低分者會被淘汰；換言之經過四個回合比賽後，最終將剩下六強選手。

舒文評吳大強：好慢好悶咁 十強首個回合出場序將根據參賽者年齡由高至低排起，故此第17集打頭陣者將是大熱門吳大強Bill哥哥。以「療愈」見稱的Bill哥哥，是次搖曳台風歸位又唱又跳之餘，更大送心心，非常討喜。雖然Bill哥哥傾情獻唱，但評審們卻唔多受落，出名嚴格的嘉賓評審舒文便直指Bill哥哥欠變化：「成件事最要好啲係La La La嗰段，因為La擺得太低，變咗好似好慢好悶咁。」周國豐則直指Bill哥哥關鍵失分是「一個頂幾個」，並笑言應該請四名仔仔助陣：「一個人頂晒呼吸方面會出現難題，不如你搵埋你嗰四個仔喺後面幫手，佢哋唔唱，淨係La La La同幫手跳舞，畫面都肯定好正。」