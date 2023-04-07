中年好聲音｜吳大強自彈自唱出事再陷危機 龍婷孖丁文俊十指緊扣合唱甜到爆　

TVB 歌唱真人騷《中年好聲音》，本周日（9日）播出的第19集，是爭入七強的第六部曲《友情合唱！淘汰選手助陣！》，八強參賽者邀請之前被淘汰的《中年好聲音》選手合唱作賽，本回合嘉賓評審是資深歌手巫啟賢。今集出場歌單是《祝福》羅啟豪+區俊傑、《Happy Together》吳大強＋鮑聖光、《我的心裡只有你沒有他X忘記他》支嚳儀＋劉智衛、《選擇》龍婷＋丁文俊、《憑着愛》林鉫徫＋陳早怡、《朋友別哭》李佳+鄧家豪、《千載不變》顏志恒+魏嘉信以及《童話》周吉佩＋曹敏寶。

是集最吸睛的組合是龍婷＋丁文俊，於第12集合唱《因為愛情》傳緋聞的二人，再度合體獻唱《選擇》，龍婷以露肩裝上陣大晒知性美，丁文俊則官仔骨骨晒型格，兩人合唱期間除了深情對望外，唱到高潮時更來個十指緊扣，甜蜜指數爆晒錶，主持車婉婉笑言：「好似去咗一個婚禮咁！」她又追問丁文俊：「龍婷揀你呀，有咩感想？」丁文俊即害羞口窒窒說：「ER..ER…好多謝佢，打撈番我上嚟。」場面搞笑。

對於兩人的演出，肥媽說：「出嚟嗰時，我話：『嘩，結婚呀？』」張佳添大讚兩人聲線有化學作用：「龍婷把聲可以帶出丁文俊最Man嘅位，丁文俊把聲又可以帶出龍婷好女人一面，兩個係Perfect Match，個表演係The Best Wedding Song。」惟伍仲衡另有意見：「丁文俊唱得唔夠溫柔同浪漫，所以我唔畀人情架！」巫啟賢則嫌兩人未夠了解歌曲：「用錯方式去唱，頭先以為自己去咗中央電視台嘅晚會，柔情蜜意唔見咗！」