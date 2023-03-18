中年好聲音｜吳大強表現遭郭偉亮狠批 涂家堯含淚重提離婚傷痛感動觀眾

TVB 歌唱真人騷《中年好聲音》明晚（19日）播出的第十六集，將展開「第六部曲 故事之歌」下半場的《爭入十強！次回合生死鬥！》，今集出場名單如下：林鉫徫《好人》、吳大強《Killing Me Softly》、李佳《我只在乎你》、龍婷《飄洋過海來看你》、涂家堯《我們》、曹敏寶《P.S.我愛你》。

吳大強分享了十五十六時的愛情經，選唱《Killing Me Softly》向當年該名美少女憑歌寄意：「女仔十八一朵花，係好吸引好靚，但當時都係細個啦，未有勇氣結識佢，機會過去咗就冇，好多時人生就係咁，你冇勇氣踏出一步，就做唔到當時個心想做嘅嘢。」不過今次卻出現不少負評，當中Eric Kwok（郭偉亮）的評語最為兇狠，直指大強整首歌變化欠奉：「我用咗肥媽嗰招，就係攞嘢食（肥媽在旁即作狀喊打），如果我攞嘢食，即係你冇fully capture我attention，咁我真係攞咗兩次嘢食。我唔係好feel到你諗緊個女仔，我淨係feel到你唱緊隻歌。」到底大強會否因而大熱倒灶？