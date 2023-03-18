中年好聲音｜吳大強表現遭郭偉亮狠批 涂家堯含淚重提離婚傷痛感動觀眾

TVB 歌唱真人騷《中年好聲音》明晚（19日）播出的第十六集，將展開「第六部曲 故事之歌」下半場的《爭入十強！次回合生死鬥！》，今集出場名單如下：林鉫徫《好人》、吳大強《Killing Me Softly》、李佳《我只在乎你》、龍婷《飄洋過海來看你》、涂家堯《我們》、曹敏寶《P.S.我愛你》。
吳大強分享了十五十六時的愛情經，選唱《Killing Me Softly》向當年該名美少女憑歌寄意：「女仔十八一朵花，係好吸引好靚，但當時都係細個啦，未有勇氣結識佢，機會過去咗就冇，好多時人生就係咁，你冇勇氣踏出一步，就做唔到當時個心想做嘅嘢。」不過今次卻出現不少負評，當中Eric Kwok（郭偉亮）的評語最為兇狠，直指大強整首歌變化欠奉：「我用咗肥媽嗰招，就係攞嘢食（肥媽在旁即作狀喊打），如果我攞嘢食，即係你冇fully capture我attention，咁我真係攞咗兩次嘢食。我唔係好feel到你諗緊個女仔，我淨係feel到你唱緊隻歌。」到底大強會否因而大熱倒灶？
這邊廂大強被指「不夠感情」，那邊廂「大隻仔」涂家堯及林鉫徫不但充滿感情，二人更不約而同唱至眼濕濕含淚收場。涂家堯則大方分享了當年離婚點滴：「細到大對於結婚，都覺得係一生一世。本身我唔想離婚，但當時佢（前妻）講咗句，話我浪費咗佢六年時間，聽到我覺得冇乜挽回嘅餘地」，家堯更指為了不想家人擔心，確是度過了段難熬的日子。製作組還請來了涂媽媽分享對兒子及兒子離婚一事時看法，畫面及內容充滿了愛與啟發就用上真感情獻唱的涂家堯，獲得不少正評，更獲得「閹尖達人」伍仲衡的好評：「你感動到我，因為成首歌你係用真誠唱出嚟，冇話要用任何技巧，當然喺技巧上係有啲沙石嘅。我特別鍾意你個verse，你好似喺我耳仔旁邊細細聲同我講嘢…我好少畀17分。」
而林鉫徫經常被標籤「男人婆」的她，在接受製作組深度訪問時已忍不住哽咽：「睇完（網路對我唱歌嘅評語）我自己都要啲時間去消化，通常講我肥咯，或者唔知我係男定女，或者合唱時會覺得我係唱得好，不過話唔想睇到個畫面。」雖然多番備受攻擊，但鉫徫依然希望能保持善良，並學會愛自己：「我揀呢首歌係想提醒自己要繼續保持善良，亦都希望可以將個重心放番喺自己度，唔再理人哋嘅目光。」