中年好聲音｜周吉佩爆冷奪冠 港姐老婆因節目改觀︰原來係我冇夢

無綫真人騷《中年好聲音》由周吉佩爆冷奪得冠軍，李佳獲得亞軍，季軍則為羅啟豪，而大熱門龍婷分數僅得第4名，但就贏得「觀眾最愛好聲音」。 比賽結束之後，無綫邀請得獎者及其家人接受訪問。周吉佩的港姐太太黃彥欣表示，最初反對老公參賽，「因為佢之前經歷，令佢沉得好緊要，我唔想佢嘥時間，佢真係好堅持，唔敢話我知，就偷偷去報名。估唔到呢個節目令我睇到除咗佢，仲有好多參賽者一齊去追尋一個夢，打動咗我，令我知道，係我冇夢，其實係好多人都有夢。」

車婉婉︰ 返嚟香港幾大發展 周吉佩表示，一直以來的成績都不太好，但今次放開了，當作是表演。他又認為其他參賽者都表現得很好，大家只相差很少，「我自己都喜出望外」。李佳的外籍老公連同兩名兒子到場支持，李佳的老公大讚太太表現很好，在他心目中是冠軍。至於羅啟豪的家人則表示，從沒想過他會一直晉級，到最後留港時間延長了半年或更多，車婉婉隨即表示：「從英國返嚟香港係有好大發展！大家話啱唔啱呀？返嚟香港幾大發展，睇下佳佳同英國豪。」