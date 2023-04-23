中年好聲音｜周吉佩爆冷奪冠 港姐老婆因節目改觀︰原來係我冇夢

無綫真人騷《中年好聲音》由周吉佩爆冷奪得冠軍，李佳獲得亞軍，季軍則為羅啟豪，而大熱門龍婷分數僅得第4名，但就贏得「觀眾最愛好聲音」。
比賽結束之後，無綫邀請得獎者及其家人接受訪問。周吉佩的港姐太太黃彥欣表示，最初反對老公參賽，「因為佢之前經歷，令佢沉得好緊要，我唔想佢嘥時間，佢真係好堅持，唔敢話我知，就偷偷去報名。估唔到呢個節目令我睇到除咗佢，仲有好多參賽者一齊去追尋一個夢，打動咗我，令我知道，係我冇夢，其實係好多人都有夢。」
車婉婉︰返嚟香港幾大發展
周吉佩表示，一直以來的成績都不太好，但今次放開了，當作是表演。他又認為其他參賽者都表現得很好，大家只相差很少，「我自己都喜出望外」。李佳的外籍老公連同兩名兒子到場支持，李佳的老公大讚太太表現很好，在他心目中是冠軍。至於羅啟豪的家人則表示，從沒想過他會一直晉級，到最後留港時間延長了半年或更多，車婉婉隨即表示：「從英國返嚟香港係有好大發展！大家話啱唔啱呀？返嚟香港幾大發展，睇下佳佳同英國豪。」
吳大強盼80歲再參賽
羅啟豪自言沒想過會躋身三甲，過程是辛苦又開心，完全不覺是一個比賽。李佳平伏心情之後表示沒想過會獲獎，自己看到分數也大感驚喜。龍婷稱2017年4月23日是她首次在街上演出，今晚則是她的一個重新開始，並多謝大家支持。至於吳大強表示今日帶病上陣，很多事情都控制不到，但自覺體力是可以應付，更豪言80歲會再參與《中年好聲音》。
顏志恒受訪時稱因為今次參賽犧牲了很多，包括少了時間陪伴家人，幸好有同事的支持，當提到有不同人支持時，他一度眼濕濕及低頭整理情緒。他稱不當今晚是比賽，視之為留一個紀念品給自己，日後可以回看。
曹敏寶開心周吉佩獲獎
涂家堯表示，一直認為大家都希望可以留下作品，盼日後唱K可以見到自己的作品供大家挑戰。曹敏寶見到周吉佩獲獎時爆哭，而她分享感受時再次忍不住流淚，並指因為見到周吉佩追夢的決心，令她自己也覺得贏了。