中年好聲音｜周吉佩顏志恒魏嘉信老婆上台表演 古淖文冇甩咀最威水

《一班好聲音「十」力無限演唱會》昨晚（22日）於旺角麥花臣場館完成首晚演出，出席歌手包括有《中年好聲音》第一季的周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀、林鉫徫、丁文俊和魏嘉信，《中年好聲音》第二季古淖文、譚輝智、顏米羔和黃劍文以嘉賓身份登場。眾人在台上施展渾身解數，向難度挑戰，全場觀眾均報以熱烈的掌聲為他們喝采。

演唱會由多首經典快歌揭開序幕，周吉佩說：「今次我們演唱會主題是『十』力無限，何謂無限？就是我們十個人會以不同方式，創造突破！」。接著李佳、羅啟豪、顏志恒和林鉫徫以 Acappella 清唱形式唱出多首金曲；龍婷和支嚳儀一顯這數個星期在排舞室苦練回來的舞步，兩人以韓式舞蹈風格跳唱《獨家試唱》和《失憶週末》。 其後羅啟豪登場，他說︰「多謝你哋每一位！喺呢一年間突然有咁多人支持自己愛錫自己！多謝我嘅豪殼一直喺我身邊！多得你哋給我勇氣！送俾大家：多得他。」顏志恒先唱出多首許志安的金曲，他說：「由廚師到參賽者，到成為歌手。過去一年，我做過主持、飲食評審、舞台劇、歌舞劇。 本來只係一個普通人，一年之內，人生翻天覆地。 比著係你，心情會係點？等我唱俾大家知，《第四晚心情》！」及後他便挑戰難度跳唱郭富城這首經典歌曲。

丁文俊和魏嘉信以爆肌組合現身台上，兩人在唱「脫掉」時一 Show 在健身室操練回來的成果，全場觀眾看到後均大聲尖叫；吳大強一改過往表演懷舊英文歌風格，他先唱出黃凱勤的《雨中的戀人們》，接著他拿起結他自彈自唱《Memories》，最後他更和支嚳儀合唱《係咁先啦》；支嚳儀先唱出《女人的弱點》，她說：「其實人人都會有脆弱嘅時侯，我都唔例外。所以，我出道之後嘅第一首個人作品，就係用黎時刻提醒自己。 無論咩年紀，遇到咩阻礙，你都要勇敢衝破！YOU GOTTA TRY！」。

古淖文、譚輝智、顏米羔和黃劍文帶來多首金曲，最後他們在唱《廣播道 fans 殺人事件》時更把內𥚃原本提及的歌手名改為中一生的名字，非常攪笑。不過，獻唱時，除了古淖文外，其他3人多次甩嘴。

周吉佩、顏志恒和魏嘉信以「喊包三兄弟」出場又唱又跳《今期流行》，在唱《忘情森巴舞》時三位阿嫂更粉墨登場出現在舞台上和他們對跳，場面充滿動感但却非常溫馨，唱畢此曲後他們的小朋友也有上台大合照。

龍婷出場唱出《心裡日記》，她說：「初初開始，我就係喺隔兩條街嘅西洋菜南街 busking，由西洋菜南街嚟到麥花臣場館，呢條路，我行咗七年。正式成為歌手之後，我多咗好多上大舞台嘅機會，亦都多咗好多人喜歡我，希望大家會繼續支持我。」李佳唱出林憶蓮的《傾斜》，還有她 18 歲參加比賽時唱過的《聽海》。