中年好聲音 | 周潤發藝訓班同學都有參賽！ 參賽隱世高手曝光

TVB早前公布搞《中年好聲音》，俾35歲以上人士參加，儼如熟齡版《聲夢傳奇》。點知反應奇佳，有3千人報名，面試都搞咗4輪。過去嘅選秀節目都會介紹參加者背景，而家一班大齡歌王歌后社會經驗更豐富，故事自然更好聽，於是TVB過去周末推出2集《中年好聲音 向夢想再出發》，專門介紹呢班「有背景人士」。

節目中出現過嘅除咗有一早紅咗嘅「屯門娜娜」董幸兒之外，仲有一批參加過歌唱比賽嘅高手，包括第7屆新秀歌唱大賽亞軍何國星。第7屆新秀冠軍係譚耀文，季軍係鄭秀文，而何國星得獎後都有加入TVB，後來成為配音藝人。呢類歌唱比賽遺珠仲有2002年新秀四強梁浩銓、港姐曹敏莉細妹曹敏寶（2007年有線搞嘅「線動真音樂」季軍）、「線動真音樂」冠軍周吉佩、2003年溫哥華新秀冠軍劉偉倫同2008年新秀冠軍陳曙輝。

▼何國星

▼劉偉倫



▼陳曙輝

「登六」長輩級選手

另一批係「登六」長輩級選手，包括全場最高齡、藝員吳偉豪爸爸吳大強；周潤發藝訓班同學戚愛蓉等。

▼戚愛蓉

▼吳大強

衝破身體追夢

仲有好幾位參加者係衝破身體追夢，16年前因交通意外影響活動能力嘅柳冕，曾經同C ALLSTAR喺慈善show合唱；做完開腦手術幾個月嘅結他導師鄺凱剛；有紅斑狼瘡症嘅梁德欣，因為個女不停鼓勵而參賽。本來係健美先生嘅陳樂平因為牙齒醫療事故影響身體狀況，而家改為教結他，同樣係家人鼓勵下參賽。陳欣健女兒陳早怡患有情緒病，從事英語教師多年後亦決定參賽。

▼柳冕

▼梁德欣

▼陳早怡

▼鄺凱剛

▼陳樂平

幕後或歌唱老師亦有參加

唔少從事音樂嘅幕後人或者歌唱老師都有參加《中年好聲音》，其中曾經幫黃子華做監製嘅羅金榮都有現身面試。眾多參賽歌唱老師之中，梁愷庭更獲得2019年倫敦十大青年大本鐘獎，而佢嘅心願就係喺TVB唱歌。

▼羅金榮

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