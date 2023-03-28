中年好聲音｜唱英文歌殺食 傳獲邀拍劇 71歲吳大強人氣勁過三仔吳偉豪

《中年好聲音》之中年紀最大嘅參賽者吳大強（Bill哥哥），擅長以英文歌出賽，結果順利殺入十強，但最近2集都有評判認為佢嘅演出未夠精彩，似乎Bill哥哥遇到樽頸位嘞。而家吳大強喺以排名計算累積分數上未能打入6強，要入決賽有隱憂，不過呢幾個月人氣急升，甚至比起佢三仔、TVB力捧男藝人吳偉豪更多人識，難怪有傳有劇組想邀請Bill哥哥加入。

吳大強夫婦嘅4個仔都靚仔又有成就，三仔係TVB力捧新仔吳偉豪，亦即係《愛．回家之開心速遞》嘅朱凌凌。至於大仔係消防隊長，二仔係飛機師，仍然在學嘅細仔直情係part time model，加埋阿爸簡直係顏值爆錶父子團！ 吳大強喺《中年好聲音》頭兩輪比賽先以5盞燈爆分晉級，之後兩輪團隊賽當中，Bill哥哥嘅獨唱環節都成為全場最高分。早前佢演唱許冠傑《浪子心聲》時，喺間奏部份包辦埋口哨同口琴部份，贏盡評判歡心，最終得到89分。評判之一嘅肥媽更加俾到19分（20分滿分），點評時叫對方「靚仔」，又話Bill哥哥屬於舞台，擺明冧爆。吳大強直言口琴演出只係練咗一個禮拜，要鼓起勇氣先上台。