中年好聲音｜屯門娜娜入圍同李玟家姐拗手瓜 開鏡拜神未見玻璃朱

無綫全新選秀節目《中年好聲音》吸引過千人報名，最後選出100人入圍比賽，入圍人士包括有「屯門娜娜」董幸兒、李玟的家姐李思林、陳欣健女兒陳早怡、《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微、黑妹李麗霞女兒蔡穎秋、王灝兒的朋友支嚳儀、曾參加ViuTV《肥美人》的李泇霖、曹敏莉妹妹曹敏寶、鄺文珣老公應德榮、歌手周吉佩及何弘軒等。
其中31位參賽者今日到電視城出席拜神儀式，與多位評審會見傳媒，曾一度引起網民熱烈討論的「玻璃朱」朱庭萱未見現身，據了解她未有入圍。另一網民留意的參賽者是屯門娜娜，她表示沒有想過自己會入圍，收到電話時非常開心，並立即向家人報喜。她又指若有跳舞環節將會展示舞姿。
陳欣健女兒為練習無暇陪老公
陳欣健女兒陳早怡表示，自己在最後一刻才知會父親，並稱自報名起已看過百條網上片段，改善歌唱技巧，而她亦因為忙於練習無暇陪伴老公，幸好對方不但沒有投訴，反而很支持她。李玟家姐李思林稱，妹妹未知她參賽一事，相信對方知道一定會替她緊張。她坦言有壓力，大家難免會有比較，並指自己與妹妹的歌唱方式很不同。問到屆時妹妹會否到場支持，她說︰「我會叫家姐，佢唱歌都好叻，我今次參賽就係想證明俾佢睇，唔使怕，亦唔擔心作比較。」