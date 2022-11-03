中年好聲音｜屯門娜娜入圍同李玟家姐拗手瓜 開鏡拜神未見玻璃朱

無綫全新選秀節目《中年好聲音》吸引過千人報名，最後選出100人入圍比賽，入圍人士包括有「屯門娜娜」董幸兒、李玟的家姐李思林、陳欣健女兒陳早怡、《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微、黑妹李麗霞女兒蔡穎秋、王灝兒的朋友支嚳儀、曾參加ViuTV《肥美人》的李泇霖、曹敏莉妹妹曹敏寶、鄺文珣老公應德榮、歌手周吉佩及何弘軒等。

其中31位參賽者今日到電視城出席拜神儀式，與多位評審會見傳媒，曾一度引起網民熱烈討論的「玻璃朱」朱庭萱未見現身，據了解她未有入圍。另一網民留意的參賽者是屯門娜娜，她表示沒有想過自己會入圍，收到電話時非常開心，並立即向家人報喜。她又指若有跳舞環節將會展示舞姿。