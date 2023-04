無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》於昨晚播出第20集版,由七強選手聯乘七位專業歌手合唱爭入六強,分別是《一路上有你》李佳+谷婭溦、《一切也願意》龍婷+彭家麗、《我的快樂時代》顏志恒+吳浩康、《不要重播》羅啟豪+張崇德、《Tonight I Celebrate My Love For You》吳大強+韋綺姍、《留住我吧x情人》周吉佩+雷有輝以及《Can’t Take My Eyes Off You》支嚳儀+林二汶。

支嚳儀最低分

七強選手今集取得總分(由高至低)如下:吳大強(91分)、周吉佩(90)、龍婷(88分)、李佳(87分)、羅啟豪(84分)、顏志恒(80分)、支嚳儀(80分)。比賽完成後總累積排名分(由高至低):李佳(36分)、龍婷(35分)、吳大強(29分)、周吉佩(29分)、羅啟豪(28分)、顏志恒(27分)、支嚳儀(20分),結果最低分支嚳儀被淘汰出局,無緣參與決賽。

六強選手李佳、龍婷、吳大強、周吉佩、羅啟豪及顏志恒將於4月23日(周日)晚8時30分在《中年好聲音登峯之戰》再作終極一戰,競逐皇者寶座!翡翠台屆時將作現場直播。