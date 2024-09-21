中年好聲音｜支嚳儀重提搶曹敏寶拍檔　自稱無爭名奪利心

麥玲玲帶領倪嘉雯（Carmen）、蔡景行（行仔）、施焯日（Arthur）主持的清談節目《玲玲友情報》，21日一集主題為「唱得女強人」，嘉賓為支嚳儀（Venus）。

「你跟曹敏寶乜嘢關係？」

支嚳儀（Venus）2022年參加《中年好聲音》出道，同期學員包括周吉佩、龍婷、吳大強及曹敏寶等。近日Venus受不利傳聞影響，令她非常困擾。節目中玲玲師傅毫不客氣，單刀直擊Venus痛處，笑問︰「睇報道話《中年1》人際關係好複雜、多是非喎，你又要求換唱歌拍檔，搶人哋（曹敏寶）唱歌拍檔。」Venus未來得及回應，玲玲師傅已接住說︰「你跟曹敏寶乜嘢關係？」面對玲玲師傅「質問」，Venus終於忍不住要爆.....

Venus同時提到當初入娛樂圈初心，是本住「娛人娛己的心態」，她說︰「參加《中年1》時無諗過要得到乜嘢名次，所以成個比賽旅程都好enjoy。我係嗰種為興趣，希望以後老嘅時候可以睇返，好純粹一種心態，無爭名奪利嘅心。」