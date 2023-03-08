中年好聲音｜曹敏寶參賽半年激瘦35磅 「敵人」變晒好朋友搞到有PTSD

無綫綜藝節目《中年好聲音》賽事進入白熱化，12強人馬已經誕生，其中一位係港姐曹敏莉細妹、曾經出過發燒碟嘅曹敏寶(阿寶)。阿寶同另一12強人馬周吉佩，都係參加有線多年前嘅「線動真音樂」歌唱比賽而入行，但係發展平平，出過4張發燒碟後喺2018年同科學家男友結婚，2019年囝囝Darius出世，前年再添多名細女，以為佢會疊埋心水照顧屋企。

自覺身形似鯨魚

喺YAHOO《娛樂訪談》中，阿寶透露參賽係因為多年好友朱智賢鼓勵，建議佢參加《中年好聲音》當係最後機會。阿寶本來好猶豫，因為自覺身形「似條鯨魚」！原來舊年十月《中》面試嗰陣，阿寶體重高達155磅，自己形容連條頸都多肉到好似掛咗好多個呼拉圈咁。呢個狀態之下，阿寶直言去到電視城「淆底」，仲想立即走人，身型以外仲因為自己出過道，壓力唔細。

節目未完已有「創傷後遺」

好在阿寶冇走到，除咗因為成績唔錯之外，其他參加者仲成為佢「生命中最重要嘅一班朋友」。friend到一個點係，是但一晚想出街食飯搵人傾訴都會有局，個個星期日都約出嚟睇返個節目，邊個俾人foul仲會得到其他人大量嘅愛。甚至節目未完已經有「創傷後遺」，因為戰友出局突然冇得見會掛住！

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈