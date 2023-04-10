中年好聲音｜李佳孖鄧家豪合唱伍仲衡再度鬆手畀高分 林鉫徫無緣七強被淘汰

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，昨（9日）晚播出的第19集，是爭入七強的第六部曲《友情合唱！淘汰選手助陣！》，經過一輪激戰，李佳及顏志恒獲得全晚最高分88分，羅啟豪獲得本回合MVP，林鉫徫則被淘汰。

巫啟賢讚李佳淡定

是集李佳及顏志恒憑住出色表現，同樣獲得88分成為全晚最高分。李佳邀來被她親手淘汰的鄧家豪合唱《朋友別哭》，兩人一唱一和非常合拍，令「奄尖魔人」伍仲衡再度「鬆手」給予17分高分，伍大讚：「真摯、冇多餘嘅嘢、揀啱歌，同埋要讚吓李佳，真係愈唱愈有味道。」嘉賓評審巫啟賢則以普通話大讚：「我好享受你的歌唱，整個過程好欣賞你的淡定，這種態度是決定一首歌的勝與敗。」周國豐指李佳勝在「無私」，他說：「真係感受到你哋兩個嘅友誼，李佳如果有能力嘅話係會幫埋對手，令到成件事既可以成就自己，亦可以成就人哋，呢樣嘢好難得。」