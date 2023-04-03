中年好聲音｜李玟二家姐李思林有出局後遺症 最大得著︰圓夢唔使等下世

《中年好聲音》除咗有好多歌唱老師參加之外，仲有唔少「明星家人」。「朱凌凌」吳偉豪爸爸吳大強、港姐曹敏莉細妹曹敏寶之外，仲有天后李玟二家姐李思林(Nancy）。節目入面李思林亦係被稱為「二家姐」，其實好啱數，因為佢當其他年輕過參加者係細佬妹。

尋晚出局嘅涂家堯話本來好有鬥心，比賽行先，唔係嚟識朋友，結果反而因為一齊經歷太多事而同一班參加者成為戰友。呢個節目真係好神奇，李思林都話同成班參加者見面前已經興奮，諗定要講乜；散水後又會唔捨得，等緊幾時再見。更嚴重係Nancy出局後出現呢啲癥狀︰腦內不停「回帶」4個月來嘅參賽片段，有2個禮拜瞓得2個鐘，一起身就睇電話翻煲節目片段，唔捨得離開個台等等。後來先發現，原來唔少人都係咁……