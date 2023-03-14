中年好聲音｜梁浩銓曾欠債瞓快餐店被家人趕出門 憑勤力唱到紅館

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨日（12日）播出第15集，展開《十強戰！首回合生死鬥！》，12強選手將分成上下半場比賽，每場最低分就會被淘汰。36歲梁浩銓為首名出場選手，演唱《時光倒流二十年》；12強正面對唔同嘅「中年人人生課題」，梁浩銓嘅人生課題係「友誼」，基於佢年輕時曾迷失過一段時間，與大部分朋友失去聯絡，製作組特別邀請到梁浩銓過去一個好熟悉嘅神秘歌手為佢打氣。

7年前遭債主殺上屋企追數 梁浩銓早於2月份比賽時曾淚灑舞台，自爆7年前因為做生意而欠落一身債，債主殺上屋企追數，結果佢就被家人拒諸門外，窮到要瞓24小時營業快餐店，現時希望與父母修補關係：「佢哋換咗鎖唔畀我返去，當下我都好Hurt，不過好明白，係阿媽都唔想生個咁嘅仔。我就嚟做人爸爸，我覺得要解決件事，寫封信都預佢哋唔嚟，因為我最熟悉我父母性格，點知細佬突然話我知佢哋去緊TVB，我即刻心神都亂晒，咁啱當日就係譚詠麟做評判，我阿媽最鍾意就係佢，我仲唔命都畀埋佢咩？」梁媽媽於觀眾席向梁浩銓表示：「我哋放低咗，今日係嚟支持你！」，多年心結終於解開，梁浩銓及後又分享指與父母已經傾返偈同埋約好咗食飯。