中年好聲音｜涂家堯不停接商演酒樓騷 獲稱「中聲李龍基」

《中年好聲音3》昨日在電視台舉行錄影，同樣是《中年好聲音》出身的涂家堯現身探班。他透露自己有兩、三位朋友成功打入《中年好聲音3》，他亦有幫手為朋友揀歌。他說︰「揀歌重要啲，評判每日心情、睇法都唔同，最重要揀歌要安全啲，唔好太過冒險。」

涂家堯參加完《中年好聲音》之後，未有像周吉佩、顏志恒等簽約無綫，相反自己出來闖蕩江湖，慶幸的是獲得不少商演機會。早前曹敏寶出席活動時，更指涂家堯有「年輕版李龍基」之稱，因為經常獲邀到酒樓唱歌。涂家堯聞言笑謂︰「哈哈哈哈！點解佢咁講，因為《中年好聲音》個時，我係粉紅色頭髮嘛！我本身無跟TVB簽約，出面有啲工作都好感恩，好彩有前輩提攜！託賴啦！」他表示自己也希望可以跟《中年好聲音》的兄弟姊妹一齊同台演出。

料年底前出歌

問到他何時推出新歌，他表示第一首歌是國語歌，請來台灣歌手幫忙，現時已經收到歌詞的初稿，正在修改階段，預料9月完成錄音及拍MV，有望年底前可以推出。

默默支持 龍婷曹敏寶

談到他的隊友龍婷跟曹敏寶先後受負面新聞困擾，涂家堯表示局外人都不應過問太多，因為每問一次，當事人可能要重覆多遍，心情又再受影響，認為她們若果要找《中1》的隊友幫手，大家都會樂意站出來。提到曹敏寶上次談起老公時，當眾落淚，家堯稱對方每次提到家人時便會特別感性。