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娛樂
2023-01-16 22:29:10

中年好聲音｜涂家堯大騷唱功 「最強黑馬」獲彭健新周國豐激讚

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涂家堯獲不少網民大讚他有做歌手的潛質。

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》昨日(15) 播出第七集，26位選手分成六組進行比賽，是次比賽星級導師為林二汶。經過一輪精彩感人又激烈的團戰，由丁文俊擔任隊長的《燕尾蝶》，在有四位五燈選手加持的情況下，唱出了全晚最高分86分，周吉佩更因而激動爆喊！

周吉佩激動到喊。

涂家堯表現獲讚

來自《領悟》組的涂家堯堪稱「最強黑馬」，他在之前比賽回合平平無奇，不但在是次比賽中為組別擔任隊長及精神領袖角色，更因出色唱功及意料之外的感染力，獲評審一致好評。本集嘉賓評審彭健新：「最鍾意隊長把聲佢低得嚟好實」，國豐：「涂家堯如果今日呢首歌你獨唱你一定可以5你唱得好好」，肥媽：隊長今日把聲，如果你獨唱揀呢隻歌，你都贏咗九年啦！」而家堯接受評審評語前，更於台上大派勵志Bite：「雖然我哋呢隊唔係最多五燈選手，希望今日能夠證明畀大家睇我哋都可以做得到我哋想做嘅嘢。」獲全場熱烈掌聲。最終《領悟》組獲得了79分佳績，成為全晚第二最高分。

 

涂家堯獲網民評為「所有男參賽者中最好的一個」。

涂家堯獲網民評為「所有男參賽者中最好的一個」。

鉫徫表現失準

除了涂家堯，羅啟豪亦潛力驚人！身為《女神》隊成員的啟豪，雖然面對著兩大五燈選手林鉫徫及鮑聖光，鮑聖光更因不熟悉表演歌曲表現失準，但啟豪不但未感壓力，更專注做好表演，獲評審一致好評。佳添：「啟豪係唱得最好」，國豐呢組係兩支大炮，豪恰如其分」。反而與鮑聖光同樣由頭帶到落尾的鉫徫，卻被國豐指表現失準，令今後賽事走向更添變數，周國豐：「你根本發唔到力，於是成首歌Chorus嘅力量去唔到，成首歌嘅Message同壓逼感就會差咗」。

兩大五燈選手林鉫徫、鮑聖光今次表現失準。

肥媽不捨柳冕落淚

昨晚先後淘汰了6名選手，由26強濃縮至20 強，被淘汰選手分別為《今宵多珍重》組馮志豪、應德榮，《年少無知》組劉智衛、柳冕、《心急人上》組「紅美人」 李泇霖，以及《女神》組陳早怡。對於由第一回合榮登五燈選手，再到第二回合跌入危險區，如今再被正式淘汰，泇霖不但沒有哭，更坦言獲益良多：「我覺得嚟到呢度我真係賺咗好多好多謝各位評審我好開心大家曾經畀過燈我我真係好享受個舞台，仲要最多謝我老公Andy」。至於由比賽開始一直以自身堅強及正面特質，鼓勵及啟發了不少觀眾的「生命鬥士」柳冕，其出局令肥媽不捨落淚，肥媽邊喊邊說：「我一定要講點解Foul），因為一開始柳冕就走（音）拍子唔穩定我哋其實都好唔捨得，我哋係完全根據今日呢場嘅表現去做呢個決定。」

《年少無知》組的柳冕表現失準被淘汰，肥媽不捨落淚。

《年少無知》組柳冕表現失準被淘汰，肥媽不捨落淚。

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