中年好聲音｜涂家堯大騷唱功 「最強黑馬」獲彭健新周國豐激讚

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》昨日(15日) 播出第七集，26位選手分成六組進行比賽，是次比賽星級導師為林二汶。經過一輪精彩感人又激烈的團戰，由丁文俊擔任隊長的《燕尾蝶》，在有四位五燈選手加持的情況下，唱出了全晚最高分86分，周吉佩更因而激動爆喊！

涂家堯表現獲讚 來自《領悟》組的涂家堯堪稱「最強黑馬」，他在之前比賽回合平平無奇，不但在是次比賽中為組別擔任隊長及精神領袖角色，更因出色唱功及意料之外的感染力，獲評審一致好評。本集嘉賓評審彭健新：「最鍾意隊長把聲，佢低得嚟好實」，周國豐：「涂家堯，如果今日呢首歌你獨唱，你一定可以5燈，你唱得好好」，肥媽：「隊長今日把聲，如果你獨唱揀呢隻歌，你都贏咗九年啦！」而家堯接受評審評語前，更於台上大派勵志Bite：「雖然我哋呢隊唔係最多五燈選手，希望今日能夠證明到畀大家睇，我哋都可以做得到我哋想做嘅嘢。」獲全場熱烈掌聲。最終《領悟》組獲得了79分佳績，成為全晚第二最高分。

鉫徫表現失準 除了涂家堯，羅啟豪亦潛力驚人！身為《女神》隊成員的啟豪，雖然面對著兩大五燈選手林鉫徫及鮑聖光，鮑聖光更因不熟悉表演歌曲表現失準，但啟豪不但未感壓力，更專注做好表演，獲評審一致好評。張佳添：「啟豪係唱得最好」，周國豐：「呢組係兩支大炮，啟豪恰如其分」。反而與鮑聖光同樣由頭帶到落尾的鉫徫，卻被國豐指表現失準，令今後賽事走向更添變數，周國豐：「你根本發唔到力，於是成首歌Chorus嘅力量去唔到，成首歌嘅Message同壓逼感就會差咗」。