中年好聲音｜涂家堯支嚳儀sweet爆登場 張佳添以為預演婚禮

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》昨日播出第12集，並於該集起新增MVP獎項，最終由「最強黑馬」羅啟豪奪得，而李思林則被淘汰。

「最強黑馬」羅啟豪和李佳合唱《當愛已成往事》，兩人一唱一和十分合拍，肥媽拍晒手大讚好聽，最終獲得86分全晚最高分，嘉賓評審鍾鎮濤說：「聽聽吓都唔記得咗自己係評審，特別係啟豪，呢隻歌好難唱，但佢好似冇嘢咁，好舒服咁唱出嚟，真係冇得頂，Bravo！」伍仲衡則說：「睇住李佳一路咁進步，令我刮目相看。」其實啟豪當日身體抱恙，賽前還指自己不在狀態，最終臨場發揮表現出色，更勇奪MVP獎項，認真犀利。