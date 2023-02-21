中年好聲音｜涂家堯支嚳儀sweet爆登場 張佳添以為預演婚禮

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》昨日播出第12集，並於該集起新增MVP獎項，最終由「最強黑馬」羅啟豪奪得，而李思林則被淘汰。
「最強黑馬」羅啟豪和李佳合唱《當愛已成往事》，兩人一唱一和十分合拍，肥媽拍晒手大讚好聽，最終獲得86分全晚最高分，嘉賓評審鍾鎮濤說：「聽聽吓都唔記得咗自己係評審，特別係啟豪，呢隻歌好難唱，但佢好似冇嘢咁，好舒服咁唱出嚟，真係冇得頂，Bravo！」伍仲衡則說：「睇住李佳一路咁進步，令我刮目相看。」其實啟豪當日身體抱恙，賽前還指自己不在狀態，最終臨場發揮表現出色，更勇奪MVP獎項，認真犀利。
涂家堯勁爆胸肌
合唱《Endless Love》的支嚳儀（Venus）和涂家堯同樣表現亮眼，兩大顏值擔當在台上瘋狂放閃，Venus更出手摸大隻仔涂家堯的勁爆胸肌，畫面冧豬，獲得85分佳績，是全集第二最高分數。張佳添笑言：「你哋一行出嚟，我就諗係咪去咗你哋婚禮，由頭sweet到尾，好似一個Perfect Wedding。」至於合唱《相逢何必曾相識》的李思林和何博文則只獲70分，成為全晚最低分，經評審退席商議，認為思林在最近兩集雖然有明顯進步，惟她與博文比較進步空間有限，故決定淘汰她。