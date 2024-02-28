中年好聲音｜涂家堯3．9開騷 預告今年出4首歌

《中年好聲音》參賽者涂家堯未有跟無綫續約，決定以獨立歌手身份出道。雖然亮相無綫機會的減少，但仍無阻他的發展及人氣。踏入農曆年，他與伍仲衡、周圍豐一齊擔任鄭丹瑞網上節目《健康旦》的嘉賓，一齊jam歌，並在剛過去的一星期，他到東港城夥拍柳冕、區俊傑一齊獻唱，並應唐福村之邀任新春盆菜宴表演嘉賓。

近日，他更宣布在3月9日舉行《涂家堯My Journey小型音樂會》， 根據資料顯示，家堯將於中華基督教公理堂舉辦音樂會，門票分為$680及$480。他表示最近都是忙於籌備音樂會，他說︰「雖然地方細啲，但係做嘅嘢同中大型音樂會都差唔多，始終今次都係第一次有屬於自己嘅音樂會，希望可以之後去更大嘅場地舉行。」

早前他上載錄音照片，他透露今年會有4首歌曲推出，現時已完成了一首，「另外仲有三首準備緊，因為要做歌手都係要有屬於自己嘅作品，今年計劃係4首，都係好開心嘅。」