中年好聲音｜涂家堯9強止步派洋蔥 唱《青春頌》搞喊肥媽車婉婉

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》賽事進入白熱化階段，昨日播出的一集，涂家堯唱《味道》僅得78分，最終累積排名分僅獲5分，成為累積分數最低分的選手，因而被淘汰，9強止步。
對於被淘汰，家堯坦言參加《中年好聲音》為他贏得寶貴友誼，並笑言能在伍仲衡手上拎過17分感到高興，但心中仍留有遺憾，他說：「每一round都希望我獨唱嘅歌，張佳添老師係Proud of我嘅，雖然暫時做唔到，但希望喺第二啲舞台可以做到。」張佳添回應：「其實我係Proud of你，你要明白分數只係你當晚嘅表現，但整個《中年好聲音》，我真心Proud of你！」場面感人。
獲加送3分鐘狂派洋蔥
另外，今集《中年好聲音》有特別彩蛋，安排在「See Saw 先」專頁播出。涂家堯知道自己被淘汰之後，向評判及製作組表示原先下一回合邀請了已被淘汰的參賽者馮志豪上台jam歌，可惜他提前被淘汰，他希望向大家借多3分鐘時間，好讓兄弟一同獻唱，他說：「我邀請咗馮志豪，我哋練咗好多，佢亦都請埋假帶咗太太嚟，唔知有冇可能俾3分鐘時間我同馮志豪唱首歌。」
此時台下的馮志豪已經眼濕濕，就連主持車婉婉也不禁為他們的友誼及付出感動得淚灑舞台。二人隨後合唱許廷鏗的《青春頌》，期間肥媽感動落淚，五位評審最後更全部站立為他們鼓掌，最後涂家堯與台上一眾戰友擁抱，場面感人，非常催淚。