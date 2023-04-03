中年好聲音｜涂家堯9強止步派洋蔥 唱《青春頌》搞喊肥媽車婉婉

涂家堯最遺憾是拿不到張佳添的好評。

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》賽事進入白熱化階段，昨日播出的一集，涂家堯唱《味道》僅得78分，最終累積排名分僅獲5分，成為累積分數最低分的選手，因而被淘汰，9強止步。

對於被淘汰，家堯坦言參加《中年好聲音》為他贏得寶貴友誼，並笑言能在伍仲衡手上拎過17分感到高興，但心中仍留有遺憾，他說：「每一round都希望我獨唱嘅歌，張佳添老師係Proud of我嘅，雖然暫時做唔到，但希望喺第二啲舞台可以做到。」張佳添回應：「其實我係Proud of你，你要明白分數只係你當晚嘅表現，但整個《中年好聲音》，我真心Proud of你！」場面感人。