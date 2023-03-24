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娛樂
2023-03-24 18:59:00

中年好聲音︳率先爆十強賽賽制及首輪歌單 有人揀錯歌被評判狠批？

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中年好聲音

《中年好聲音》成為TVB近期話題之作，賽事亦進入白熱化階段，今個星期日開始嘅十強賽事，更會有新賽制。

 

中年好聲音︳率先爆十強賽賽制及首輪歌單 有人揀錯歌被評判狠批？

即將播放嘅4集《中年好聲音》，將會每集淘汰一位參加者，換言之4月23日決賽當晚會由6位選手角逐冠軍。而連續4個回合會以計分賽進行，每回合將按照參加者排名得分，第一位可得10分，第二名有9分，如此類推。而每回合都會選出MVP，可得額外2分。每集累積分數最低嘅就要出局。如果有多過1人最低累積排名分數相同，就會將嗰集演出分數較低嘅淘汰。

中年好聲音︳率先爆十強賽賽制及首輪歌單 有人揀錯歌被評判狠批？

十強首回合比賽已經喺日前錄影，根據現場報料，出場次序係根據參賽者年齡排列，最大年紀嘅Bill哥哥吳大強率先出場。而佢地嘅選曲歌單如下︰

  • 吳大強《L.O.V.E.》
  • 丁文俊《網中人》
  • 李佳《上海灘》
  • 顏志恒《摘星》
  • 龍婷《焚心以火》
  • 涂家堯《當年情》
  • 林鉫徫《問我》
  • 羅啟豪《奮鬥》
  • 支嚳儀《愛定你一個》
  • 周吉佩《畫出彩虹》

今集評審除咗有常設班底嘅肥媽、周國豐、張佳添同伍仲衡之外，仲有曾經為陳奕迅、容祖兒、AGA等擔任監製嘅舒文。之前節目宣傳將人稱「舒老闆」嘅舒文包裝成毒舌評判，而佢的確好直接俾評語，直指吳大強演出「好悶」，仲喺周吉佩演唱後叫佢升Key再唱一次。而相當有實力嘅林鉫徫就畀肥媽鬧佢揀錯歌，到底邊個會首先出局？

中年好聲音︳率先爆十強賽賽制及首輪歌單 有人揀錯歌被評判狠批？

中年好聲音︳率先爆十強賽賽制及首輪歌單 有人揀錯歌被評判狠批？

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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