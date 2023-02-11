中年好聲音︱網上曝光次數破1億大關 吳大強首唱廣東歌電暈車婉婉

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》自開播以來，收視節節上升，上周日播出的第十集跨平台直播收視最高攀升至21.6點，即約139萬觀眾收看，創下開播以來最高收視。而《中年好聲音》的網上熱度同樣熾熱，關於《中年》的網上曝光次數更突破1億大關，成績斐然。

明天（12日）播出的第十一集，將展開第四部曲次回合《導師分組賽！絕境生還戰！》，由星級導師蔡立兒、韋綺姍、彭家麗帶領的三組，將分別派出代表出戰次回合的三輪比拼「睿智之歌＋慘痛悲歌＋浪漫愛歌」，次回合最低分的一組將有一名選手會被淘汰，而首回合+次回合最低分的一組亦會有一位成員被淘汰，換言之今集將有兩位選手被Foul！是集出戰「睿智之歌」的選手有吳大強、周吉佩及梁浩銓，出戰「慘痛之歌」的選手有涂家堯、林鉫徫及魏嘉信，出戰「浪漫愛歌」的選手則有彭澤英、支嚳儀及羅金榮。

是集有直達「大魔王」級別的Bill哥哥吳大強登場，自然是焦點所在。代表紅組出戰的Bill哥哥今次首度Solo獻唱廣東歌—歌神許冠傑的《浪子心聲》，更會出動兩大秘密武器為處於劣勢的紅組搶分，就連主持車婉婉都被Bill哥哥的魅力「迷暈」，婉婉笑謂：「大強你咁樣唔得架喎，次次都揞啲武器出嚟，啲女仔會死晒架喎，我頭先都暈低咗！」