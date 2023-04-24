中年好聲音｜總決賽收視創史上新高 無綫︰市民拒絕外出用膳為看終極一賽

無綫真人騷《中年好聲音》自啟播以來，贏得收視及話題，曾志偉昨日受訪時自言也沒想過節目會如此受歡迎，更透露節目開初不被人看好，單是節目名已予人老土感覺，其實只想直白告訴大家，這個節目是可以幫一班中年人圓夢，提供舞台證明自己的實力。因此他亦宣布節目會開拍第二季，並且已接受報名，今次更會加入海外參賽者。

創節目最高收視紀錄 《中年好聲音》自播出以來，收視節節上升，今日無綫公布上周（17日至23日）收視，總決賽《中年好聲音登峯之戰》跨平台直播收視最高26.4點（170萬觀眾），不單高踞上周榜首，更創下該節目開播以來最高收視紀錄。無綫新聞稿稱「據知，昨晚不少市民拒絕外出用膳，同時早早就開飯，為的是坐定定在電視機前收看終極一賽，見證周吉佩在越戰越勇情況下勇奪冠軍，同時贏得價值35萬的寶石咪。」緊接播出的《中年好聲音 王者誕生》即時訪問得獎者，最高收視18.5點（119萬觀眾）。