中年好聲音｜肥媽睇好羅啟豪奪冠 周吉佩立場被質疑︰依家仲分黃藍？

無綫《中年好聲音》節目大受歡迎，連帶他們的演唱會亦兩度宣布加場。不過，《中年好聲音》臨時更改賽制，有網民不滿無綫的處理手法，並質疑此舉有造馬之嫌。擔任評判之一的肥媽日前拍片大談《中年好聲音》，她直言沒想過周吉佩拎冠軍，自己也大跌眼鏡，並逐一解釋網民的疑問。

直播唔夠時間要改賽制

對於無綫臨時更改賽制，肥媽表示比賽絕對公平，並稱當日有大量現場觀眾，如果欠公平的話，現場便會發生暴動。她續指因為直播節目受到時間規定，因為緊接的《新聞報道》的時間是政府規定，如節目按原定安排便會不夠時間，所以要急急變陣。她續指若果按照原有的賽制，估計「英國豪」羅啟豪是很有機會奪冠。她坦言參加比賽的運氣是很重要。