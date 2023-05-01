中年好聲音｜肥媽睇好羅啟豪奪冠 周吉佩立場被質疑︰依家仲分黃藍？

無綫《中年好聲音》節目大受歡迎，連帶他們的演唱會亦兩度宣布加場。不過，《中年好聲音》臨時更改賽制，有網民不滿無綫的處理手法，並質疑此舉有造馬之嫌。擔任評判之一的肥媽日前拍片大談《中年好聲音》，她直言沒想過周吉佩拎冠軍，自己也大跌眼鏡，並逐一解釋網民的疑問。
直播唔夠時間要改賽制
對於無綫臨時更改賽制，肥媽表示比賽絕對公平，並稱當日有大量現場觀眾，如果欠公平的話，現場便會發生暴動。她續指因為直播節目受到時間規定，因為緊接的《新聞報道》的時間是政府規定，如節目按原定安排便會不夠時間，所以要急急變陣。她續指若果按照原有的賽制，估計「英國豪」羅啟豪是很有機會奪冠。她坦言參加比賽的運氣是很重要。
肥媽︰依家全部都係紅色啦
她稱沒有人想過周吉佩勝出，就連自己也是看好李佳、龍婷及英國豪，獎門人曾志偉也估不到周吉佩奪冠。她稱估計龍婷與李佳因為有壓力，所以演出表現受到影響，反而周吉佩自己本身打定輸數，「愈無壓力就愈輕鬆」。她指李佳自己也知道當時演出失準，所以唱完第一首歌忍不住落淚。
對於周吉佩的政治立場，有人認為肥媽不應支持對方。肥媽說︰「第一我唔知佢係黃嘅！第二我唔理你黃定藍，因為我係做緊《中年好聲音》嘅評判，我當時工作就係評呢個人唱功同佢嘅進步。依家仲邊有分黃同藍吖？依家全部都係紅色啦，國安法出咗邊個唔係紅色啫？如果你仲當自己係黃色嘅都走咗啦下嘛！」
節目切合香港所需
她稱很開心可以擔任《中年好聲音》評判，因為可以不理參賽者的背景，讓幾十歲的人有一個節目去追夢，而且節目充滿正能量，使家人及朋友，甚至參賽者之間都非常團結，認為節目表達到「互相幫忙、家庭和諧、大家和諧」，這些都是香港必須的，更謂現時大家都不應再分顏色，「由頭嚟過啦！仲分乜鬼？團結一致，齊心合力搞好香港啦！自己仲係咁分顏色，依家分家產呀？」